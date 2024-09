Rugbiers franceses regresan a su país tras denuncia por abuso sexual en Argentina

Los deportistas abordaron un vuelo regular de Air France en el Aeropuerto de Ezeiza de Buenos Aires

Los rugbiers internacionales franceses Hugo Araudou y Oscar Jégou abordaron este miércoles un vuelo regular de Air France con destino al aeropuerto Charles De Gaulle de París tras afrontar las consecuencias de una denuncia penal contra ambos interpuesta por una mujer de 39 años en la ciudad argentina de Mendoza, quien afirmó que había sido abusada sexualmente durante un encuentro en el hotel de los jugadores luego de un partido entre La Bleu y Los Pumas.

A ambos atletas se les había concedido arresto domiciliario después de 36 días en un centro penitenciario de Mendoza. Luego fueron liberados pero se les prohibió salir del país y a principios de esta semana la jueza Eleonora Arenas les permitió finalmente regresar a sus hogares después de que la demandante no presentara objeciones durante una audiencia.

Su caso generó considerable revuelo mediático en un principio, pero muy pocos medios estuvieron en el Aeropuerto Internacional Ezeiza de Buenos Aires para despedirlos. Habían sido arrestados el 8 de julio.

El abogado de los jugadores, Rafael Cúneo Libarona, hermano y ex socio del bufete del actual ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, destacó que tres fiscales mendocinos, además de Arenas, coincidieron en que los dos deportistas de 21 años merecían regresar a Francia. “Ambos se quedaron siempre en Mendoza, pudiendo regresar a Buenos Aires”, explicó.

“Hugo respondió más de 150 preguntas, Oscar un poco menos, cuando no estaban obligados a declarar”, añadió. “No entendían por qué tenían que quedarse en Argentina. Son muchachos con un enorme nivel de inocencia ante la grosera acusación que nunca se debió hacer en su contra”, argumentó también el letrado antes de pronosticar que el caso en su contra sería sobreseído definitivamente en los próximos 10 días.

El abogado también dijo que esperaba que, dado que ya no habría medidas legales vigentes contra ellos, pronto regresarían a jugar en Argentina. Asimismo, la defensa pagó una fianza de AR$ 20 millones (alrededor de US$ 14.800 al tipo de cambio no oficial “blue”), se informó.

La jueza Arenas aún debe decidir sobre la evaluación psicológica de los jugadores solicitada por el equipo jurídico de la demandante, pero la magistrada ya ha reconocido que, de ser necesario, dicho trámite podría realizarse en su lugar de residencia. También señaló que se pronunciaría sobre el asunto “a su debido tiempo”.

Al momento de su detención, los dos rugbiers estaban a punto de viajar a Montevideo por compromisos de su equipo con la escuadra uruguaya.