Alberto Fernández denunciado por buscar rédito político al prorrogar confinamientos de Covid-19

Martín Guzmán consideró que la pandemia le dio más fuerza política a Alberto Fernández

El fiscal federal Guillermo Marijuan y el diputado por la ciudad de Buenos Aires Yamil Santoro presentaron este lunes sendas querellas criminales contra el ex presidente Alberto Fernández después de que Martín Guzmán, que fuera ministro de Economía bajo su mandato, dijera en una entrevista que las cuarentenas del Covid-19 se prolongaron para obtener beneficios políticos y no por una cuestión sanitaria.

Marijuán habló de “abuso de autoridad”, mientras que Santoro, abogado de profesión, cree que el ex jefe de Estado debería responder por “privación ilegítima de libertad” contra la población.

Fernández ya enfrenta cargos penales por supuestos actos de corrupción en relación a la contratación por parte del Poder Ejecutivo de unas pólizas seguros a través de un corredor amigo, además de la violencia doméstica que supuestamente cometió contra la entonces primera dama Fabiola Yáñez.

“Creo que se convirtió en un tema más político”, dijo Guzmán respecto a las medidas adoptadas entre 2020 y 2021. Fue “la administración de la pandemia lo que hizo fuerte al Gobierno”, argumentó también. ”Para mí (la cuarentena) fue más larga de lo que debería haber sido. Dada la información técnica que tenía, fue más larga de lo que debería haber sido“, insistió.

”Durante mucho tiempo, (los encierros fueron) un 'no se puede' y luego creo que fue un tema más político, una bandera política“, dijo Guzmán.

En respuesta, el portavoz presidencial Manuel Adorni señaló: ”Te encerraron en una pandemia sólo porque les era políticamente rentable. Sin embargo, dicen que la dictadura es Javier Milei. Fin“.

”No me saques de contexto“, replicó Guzmán. ”Son palabras de alguien que fue ministro de Economía. En el contexto de una pandemia, todas las decisiones son de salud pública“, prosiguió.

”Fui yo quien demostró a mediados de 2021 que, con la economía creciendo fuertemente y el salario real registrado recuperándose, el salario real no registrado caía... no como consecuencia del supuesto ajuste que se me atribuye, sino de las restricciones sanitarias“, explicó también el economista, que también cuestionó a la administración libertaria por ”causar un efecto más dañino que la pandemia en los sectores más desprotegidos.“

”Familias enteras sin poder despedirse de sus seres queridos, empresas quebradas, chicos sin clases, abusos de poder, persecuciones, robo de insumos para la salud, vacunadores VIP y fiestas en [la residencia presidencial de] Olivos. Arruinaron la vida de los argentinos por conveniencia y especulación política. No van a volver!”, subrayó el ministro de Defensa, Luis Petri.