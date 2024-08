Argentina: Inminente ruptura entre legisladores libertarios

Arrieta dijo que Menem la llamó “putita”

La congresista libertaria Lourdes Arrieta, quien ganó notoriedad por afirmar que no sabía quiénes eran las personas que visitó con un grupo de compañeros legisladores en el penal de Ezeiza porque había nacido en 1993, sigue socavando la poca unidad que hubiera quedado entre los parlamentarios adeptos al presidente Javier Milei cuando denunció al titular de la Cámara Baja Martín Menem por supuestamente calificar de “putas” a las diputadas de su bloque.

Arrieta y otros legisladores visitaron a conocidos militares o paramilitares que cumplen largas condenas por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de 1976-1983, y que supuestamente financiaron las campañas políticas de la vicepresidenta Victoria Villarruel con la esperanza de que se les concediera un indulto presidencial o una conmutación de sus penas por arresto domiciliario dada su edad.

En este escenario, Arrieta y sus compañeras congresistas libertarias Rocío Bonacci y Marcela Pagano podrían ser expulsadas del bloque del partido en el corto plazo, se informó en Buenos Aires.

Arrieta insistió en una entrevista radial en que el líder del bloque, Gabriel Bornoroni, les estaba “haciendo una cama” por denunciar que quienes llegaron al poder afirmando representar el cambio no estaban ni cerca de ese objetivo.

“Estamos haciendo la política más oscura. ¿Esas son las personas que legislan en nombre de la libertad?” se preguntó después de filtrar a la prensa el supuesto proyecto de ley que el partido gobernante estaría redactando para conceder arresto domiciliario a los genocidas condenados.

La congresista mendocina también afirmó que Martín Menem -sobrino del expresidente Carlos Saúl Menem (1989-1999) e hijo del expresidente provisional del Senado Eduardo Menem- la llamó “putita” en medio de un reciente escándalo en el Congreso. Arrieta luego insistió en que había sufrido un ataque ante “tanta hipocresía” y dijo que Menem le advirtió que “aquí no hay lugar para los tibios”.

“Cuando una mujer te dice, a los gritos, que no tienes cojones es porque has perdido toda autoridad”, argumentó Arrieta. El documento que filtró mencionaba algún tipo de prescripción para favorecer al grupo de condenados por sus actuaciones durante el Proceso de Reorganización Nacional del general Jorge Videla y sus sucesores. Arrieta afirmó que estos temas no formaban parte de la agenda del presidente Milei y “no tienen nada que ver con los ideales de libertad”.