Brasil aborda inmigración irregular mediante solicitudes de asilo

A través de las solicitudes de refugio, se ha consolidado una ruta migratoria irregular de la que se benefician las bandas de traficantes de personas

El Ministerio de Justicia de Brasil anunció este miércoles que no se permitirá permanecer indefinidamente a los pasajeros en tránsito que no tengan permiso de entrada en el mayor país de Sudamérica. La medida sólo se aplicará a personas procedentes de países que necesitan visado y que no tengan Brasil como destino final. La Policía Federal (PF) argumenta que las solicitudes de refugio están siendo utilizadas por organizaciones criminales como pretexto.

A partir del 26 de agosto, los pasajeros en tránsito que lleguen a Brasil sin visado y cuyo destino final sea otro país tendrán que continuar su viaje o regresar a su lugar de origen. “Estos pasajeros que permanezcan en la zona de tránsito internacional del aeropuerto de Guarulhos, en São Paulo, o en otros aeropuertos con conexiones internacionales, si no tienen visado para entrar en territorio brasileño, serán inadmitidos”, dijo el Ministerio en una nota enviada a la Agencia Brasil.

Los visados de entrada no son necesarios para las conexiones o escalas, siempre que el pasajero permanezca en la zona de tránsito internacional. “El objetivo de la legislación brasileña fue facilitar el procedimiento de escalas o conexiones en los aeropuertos, reduciendo los trámites burocráticos y agilizando el proceso de transferencia y/o escala de pasajeros entre rutas internacionales”, reza el comunicado del Ministerio.

Los pasajeros no admitidos no serán deportados, ya que Brasil es un país intermediario y no el destino final. “En este contexto, como el pasajero indica desde el momento en que compra el billete aéreo que sólo pretende transitar por territorio brasileño, no se aplica una medida de deportación, sino el tránsito hasta el país de destino final del pasajero”, señaló también el comunicado.

La PF detectó que inmigrantes sin la debida documentación están siendo utilizados por organizaciones criminales de tráfico de personas. Los viajeros compran billetes a países sudamericanos. Cuando llegan a Brasil para hacer escala, solicitan refugio, renuncian a ir a su destino final o regresar a sus países de origen, permaneciendo así ilegalmente en zonas restringidas de los aeropuertos. La mayoría proceden de países asiáticos y quieren llegar a Estados Unidos y Canadá. La maniobra de la escala es “un sustituto indebido de la necesidad de visado para entrar en Brasil” y constituye un “uso abusivo del instituto del refugio con el único fin de seguir rutas migratorias irregulares”, que a estas alturas ya se han consolidado, subrayó el Ministerio.

Entre 2013 y 2023, el número de solicitudes de asilo en el Aeropuerto Internacional de Guarulhos pasó de 69 a 4.239. De enero al 21 de agosto de este año, se presentaron 6.329 solicitudes.