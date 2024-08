Reportan nuevo envío de oro argentino al exterior

Fue el tercer envío de este tipo durante el gobierno del presidente Milei

Un video de un camión blindado que transportaba unos 1.500 lingotes de oro del Banco Central de Argentina (BCRA) al Aeropuerto Internacional de Ezeiza se volvió viral este lunes. Se presume que era el tercer cargamento de su tipo, valorado en alrededor de US$ 250 millones. No se vio ningún elemento de seguridad especial alrededor del vehículo en la carretera que conduce a la terminal aérea.

Según el ministro de Economía argentino, Luis Toto Caputo, era un acierto por parte del BCRA. “Es una medida muy positiva del Central. Hoy tenés oro en el Banco Central que es como si tuvieras un inmueble dentro, no lo podés utilizar para nada. En cambio, si lo tenés, puedes conseguir un retorno y la realidad es que el país necesita maximizar el retorno de sus activos”, explicó Caputo.

“Mantenerlo encerrado en el Banco Central sin hacer nada por el país es negativo. Es mejor tenerlo vigilado afuera, donde le pagan algo”, dijo Caputo en una entrevista televisiva un mes atrás después de que los envíos anteriores partieran el 7 y 28 de junio.

En este escenario, legisladores de la oposición exigieron alguna explicación a Caputo sobre lo que eventualmente pasaría con el oro. “Al final, el lema de campaña de que 'La única salida' era Ezeiza parecía haberse hecho realidad”, destacó el diputado Leandro Santoro.

“El 29 de julio envié junto con el senador Oscar Parrilli un pedido de información pública y una nota a Luis Caputo exigiendo explicaciones sobre el traslado de los activos auríferos de los argentinos en el exterior”, recordó la senadora Juliana Di Tullio (UxP - BA). “Aún no hemos obtenido respuesta. Si esto persiste, iniciaré acciones legales”, advirtió también en X.

El diputado Sergio Palazzo, quien también es secretario general del sindicato de trabajadores bancarios, fue quien primero denunció estas maniobras del gobierno libertario del presidente Javier Milei. Solicitó información al BCRA y obtuvo la siguiente respuesta: “...cualquier dato relacionado con la ubicación geográfica... puede poner en riesgo la seguridad de estos activos, con su consecuente impacto en el soporte de la política monetaria y cambiaria implementada, el apoyo a los depósitos y la seguridad del sistema financiero...”

Cualquier información adicional fue denegada en virtud del inciso B del artículo 8 de la Ley 27.275 que prohíbe divulgar “...informaciones que puedan poner en riesgo el buen funcionamiento del sistema financiero o bancario...”, explicó Palazzo en X.

“Tanto secretismo no hace más que dejar claro que se llevaron el oro, que no quieren decirnos qué son o van a hacer con él, y que este gobierno no quiere que los ciudadanos sepan sobre sus acciones de gobierno. ”, prosiguió.