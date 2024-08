Borrell insiste: Maduro debe presentar las actas

En estas circunstancias, la supuesta victoria de Maduro “no se puede aceptar”, explicó Borrell

El Alto Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, sostuvo este lunes en que Venezuela se enfrentaría a una “crisis grave” si Caracas seguía sin presentar las actas de las elecciones del 28 de julio que, según el Consejo Nacional Electoral (CNE), favorecían al presidente en ejercicio, Nicolás Maduro Moros.

“Si Maduro insiste en decir que ha ganado y no quiere entender que, para la comunidad internacional, sin verificación, no hay asunción de resultados, Venezuela puede entrar en una crisis grave. Todos estamos tratando de evitar que esto suceda”. subrayó Borrell durante una comparecencia en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo de Santander, norte de España.

Asimismo, Borrell argumentó que Maduro “debería haberlo hecho ya, ha tenido tiempo” de hacer públicos los documentos que respaldan su supuesta victoria, que por tanto “no puede ser aceptadoa”.

“Sé que Maduro me ha dedicado palabras muy cariñosas, no es la primera vez, pero tengo que insistir: si los resultados no se pueden verificar, no se pueden aceptar y, por el momento, no son verificables. Bueno, más bien son verificables a través de la información proporcionada por la oposición”, prosiguió Borrell.

El CNE afirmó que Maduro ganó con el 51,95% de los votos frente al 43,18% de Edmundo González Urrutia. Pero la oposición publicó una copia del 81% de las actas que recogió durante el día de las elecciones, lo que demostraría que ésta se impuso con un 67% de apoyo.

Borrell también dijo que el recurso de Maduro al Tribunal Supremo (TSJ) era un acto sarcástico. “No sé qué va a dictar como sentencia porque su función no es contar los resultados electorales”, subrayó al tiempo que recordó que más de 2.000 personas seguían detenidas por el régimen de Maduro.