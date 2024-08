El futuro de los rugbiers franceses, a punto de decidirse

El abogado Rafael Cúneo Libarona, hermano del Ministro de Justicia de la Nación, representa a los dos jugadores

Los jugadores internacionales franceses de rugby Oscar Jégou y Hugo Auradou podrían ser liberados este lunes de su arresto domiciliario en la ciudad argentina de Mendoza, donde se enfrentan a cargos de violación.

El fiscal Darío Nora tendrá que decidir si solicita que continúen detenidos o afrontan el juicio en libertad. Según medios locales, esta última es la opción más probable dadas las nuevas pruebas aportadas por la defensa.

Los acusados fueron detenidos el 8 de julio en Buenos Aires mientras la selección francesa continuaba de gira por Sudamérica. Habían jugado en Mendoza contra los “Pumas” argentinos.

Los vídeos de las cámaras de seguridad del Hotel Diplomático de Mendoza demostrarían que no hubo violencia. No hay imágenes del interior de la habitación, pero lo ocurrido en el hall y los corredores no coincidiría con la declaración de la denunciante. Además, se dijo que la mujer tiene una enfermedad en la piel que hace que se ponga morada con el mínimo esfuerzo, se informó. “Le salen moratones al contacto”, según una fuente citada por medios locales.

Se puede ver a la mujer saliendo del hotel, hablando con otro jugador francés en el ascensor y pasando junto a un agente de policía sin entrar en contacto con él. A continuación, subió al vehículo que había llamado desde la habitación.

Además, el médico que examinó a la presunta víctima dijo que las marcas en su cuerpo no eran de golpes o bofetadas, sino de “contacto con algo como dedos”. También se informó que ella se negó a entregar su teléfono móvil para que fuera examinado en la investigación.

El padre de la presunta víctima dijo a C5N que “el rumor es que hay un cambio de actitud en la fiscalía que lleva el caso.” También cuestionó la posible influencia del ministro de Justicia Federal, Mariano Cúneo Libarona, en el caso. Su hermano y ex socio en su bufete de abogados Rafael representa a los jugadores franceses.

En un audio enviado a una amiga la mañana siguiente al encuentro sexual, la supuesta víctima dijo que “me cagó a trompadas, me agarró del cachete, me dejó moretones en la cara, en la mandíbula, en la cola, rasguños en la espalda, no sabés, tremendo. Son muy boludos boluda, el tipo me hizo cagar”. También mencionó que “tengo un ojo morado”, según medios locales.