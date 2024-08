Allanan el hogar de Alberto Fernández

El ex mandatario también renunció como presidente del partido peronista

El apartamento del expresidente argentino Alberto Fernández en el exclusivo barrio porteño de Puerto Madero fue allanado este viernes como parte de la investigación por violencia de género iniciada en su contra tras la denuncia presentada por su expareja Fabiola Yáñez. A Fernández se le secuestró el teléfono celular y todos los demás dispositivos electrónicos encontrados en el lugar.

El escándalo estalló cuando la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) inspeccionó un teléfono móvil antiguo durante la investigación sobre la contratación supuestamente ilegal de pólizas de seguro. Luego de que en ese teléfono fueran encontradas imágenes de los presuntos golpes, Yáñez acusó a Fernández de “violencia física y ”terror psicológico”.

Caído en desgracia, Fernández renunció este viernes como titular del Partido Justicialista (PJ), que ahora tendrá que nombrar nuevas autoridades.

“Ante varias manifestaciones periodísticas y la denuncia relacionada con temas de género que son de público conocimiento y para no empañar los honores que merece el Partido Justicialista, tengo el deber político y moral de expresarme, a la espera de que la situación se resuelva”, señaló.

Asimismo, se comprometió a no permitir que el gobierno de Javier Milei oculte el actual caos económico detrás del escándalo que lo involucra.

“Convencido de que nuestra organización partidista no convalida el silencio y creyendo prudente no intervenir en ningún proceso judicial, siempre en alto el legado de Juan Domingo Perón y Eva Perón con mucho dolor he decidido renunciar a la presidencia del Partido Nacional Justicialista”, continuó.

Uno de los principales candidatos a sucederlo al frente de la agrupación política es el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, quien fuera noticia semanas atrás cuando su provincia lanzó los “Chachos”, bonos emitidos por La Rioja que sirven como moneda legal en ese territorio. Se utilizan para pagar los salarios de los funcionarios públicos a falta de otra financiación.

Al promulgar la nueva Constitución de la provincia, Quintela se refirió al peronismo como un gigante dormido que pronto despertaría. El partido celebrará elecciones el 17 de noviembre. Apoyando a Quintela, entre otros líderes del partido, está el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof.