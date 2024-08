Argentina: Difunden fotografías de Fabiola Yáñez golpeada

“Llevas tres días pegándome”, le dijo Yáñez a Fernández

Fotografías de la exprimera dama argentina Fabiola Yáñez con hematomas supuestamente debido a los golpes que recibió del entonces presidente Alberto Fernández fueron difundidas este jueves por medios locales. Además, también se hicieron públicas imágenes de vídeo de la celebridad televisiva Tamara Pettinato bebiendo cerveza en la oficina presidencial de la Casa Rosada. Aunque no se ve su rostro, la voz que habla con Pettinato en un tono íntimo sería la de Fernández.

Infobae publicó las primeras imágenes de Yáñez en las que se aprecian hematomas en el rostro y axila, por lo que interpuso una denuncia penal contra el exjefe de Estado. “Llevas tres días seguidos pegándome”, le dijo Yáñez a Fernández según en la secuencia de WhatsApp encontrada en su teléfono móvil incautado durante una investigación por la supuesta contratación ilícita de varias pólizas de seguros.

“Esto no funciona así, me pegás todo el tiempo”, afirmó también Yáñez. “Es inusual. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Todo lo que trato de hacer es con mi mente enfocada en defenderte y vos me golpeás. Llevas tres días pegándome”, añadió.

Alberto Fernández: “Me da verguenza que una mujer sufra violencia de género”.



Su mujer:pic.twitter.com/w9tUHI0cXx — Emmanuel Rincón (@EmmaRincon) August 9, 2024

El material multimedia se remonta a agosto de 2021, cuando estaban en vigor los confinamientos totales por el Covid-19.

El video de Pettinato vio la luz a través del canal de TV La Nación +. Usuarios de redes sociales también recordaron otras apariciones de de Pettinato en TV confesando haber tenido relaciones sexuales con un hombre de 65 años cuando ella tenía alrededor de 35, lo que encajaría con la descripción de Fernández. Dijo que la relación terminó cuando su pareja la llamó “basura sexual” luego de que ella se atreviera a criticar su desempeño en la cama. Su nombre también apareció varias veces en la lista de invitados de la Residencia Presidencial de la época.

En este escenario, el líder socialcristiano Luis D'Elia aconsejó a Fernández en X que se encerrara en una habitación, escribiera una nota de disculpa y se volara los sesos. En cualquier caso, se teme que Fernández se quite la vida tras convertirse en un paria social. Otros usuarios de las redes sociales lo alentaron a sincerarse y contar a los jueces todo lo que sabe sobre hechos de corrupción.

Según medios locales, existen otros videos y fotografías de mujeres con las que Fernández presuntamente tuvo encuentros sexuales en la Casa Rosada o en la Residencia de Olivos en momentos en que deambular por las calles estaba prohibido por razones sanitarias.