Falklands cambiará de contratista para obras del puerto nuevo

FIG resaltó que durante las negociaciones pre contrato no hubo pagos realizados a Harland and Wolff.

Tras un detallado proceso de revisión, el gobierno de las Islas Falkland, FIG, ha decidido cesar las negociaciones contractuales con Harland and Wolff de Belfast, respecto al proyecto para reemplazar la actual terminal portuaria. La decisión se adoptó tras una reunión extraordinaria del Consejo Ejecutivo de las Islas celebrada el primero de agosto próximo pasado.

El astillero de Harland and Wolff fue identificado inicialmente como el candidato licitador preferido para la licitación marina a principios de 2024. Empero a pesar de discusiones constructivas, FIG y Harland and Wolff fueron incapaces de llegar a una posición comercial mutualmente aceptable. FIG reconoce el esfuerzo y compromiso demostrado por Harland and Wolff durante todo dicho proceso.

Después de una cuidadosa consideración se determinó que proceder con un asociado alternativo será la forma de mejorar asegurarse la entrega exitosa del proyecto dentro del encuadre de requeridos costos, cronograma y parámetros de riesgo.

Por otra parte, FIG sigue comprometido a completar en tiempo el proyecto de reemplazo de la terminal portuaria, con el cronograma original para las barcazas de reemplazo, sendas y camino de acceso en tiempo y forma para su entrega a fines del 2027.

El legislador electo y a cargo de la cartera Servicios Sociales MLA Mark Pollard dijo al respecto, “A pesar de este traspié, permanecemos enteramente comprometidos a la construcción del puerto y hemos de continuar a avanzar en el proyecto, Si bien este acontecimiento resultó desafortunado, confiamos en nuestra senda de avance y esperamos poder lograr este proyecto tan vital, tan importante para el futuro de nuestra actividad económica de las Islas”.

El gobierno de las Islas Falkland extiende su apreciación a Harland and Wolff por haberse involucrado en el proceso de licitación y está seguro de su continua contribución a la industria.