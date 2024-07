Gobierno de Milei sigue despidiendo funcionarios mientras crece polémica mundial por cánticos de fútbol

Garro dijo y desmintió haber dicho que Messi debía disculparse

El Gobierno argentino del presidente Javier Milei destituyó al secretario de Deportes, Julio Garro, después de que éste dijera que Lionel Messi debía disculparse por los polémicos cánticos de la selección nacional de fútbol con menciones discriminatorias a la etnia de los jugadores de Francia y a la orientación sexual de Kylian Mbappé, a quien de hecho llamaron “puto”.

“Ningún gobierno puede decir qué comentar, qué pensar o qué hacer a la Selección Argentina Campeona del Mundo y bicampeona de América, ni a ningún otro ciudadano. Por tal motivo, Julio Garro deja el cargo de Subsecretario de Deportes de la Nación”, rezael anuncio en X de la destitución de Garro, quien ha sido reemplazado por el también macrista Diógenes de Urquiza.

El ex intendente de La Plata había dicho en una entrevista radial que ”creo que el capitán de la selección (Lionel Messi) debería salir a pedir disculpas, al igual que el presidente [de la Asociación del Fútbol Argentino] de la AFA (Claudio Tapia).“

Pero horas después publicó en X: ”Niego categóricamente“ haber dicho que Messi debiera disculparse; ”sería una falta de respeto a alguien que permanentemente nos honra con su calidad humana y deportiva.”

La polémica comenzó con un vídeo publicado por el centrocampista argentino y del Chelsea Enzo Fernández, por el que ha pedido disculpas. Un usuario nigeriano de las redes sociales salió en defensa de Fernández publicando un vídeo del jugador interactuando con su hijo, que entonces tenía 2 años, lo que apoyaría la idea de que el cántico estaba motivado puramente por rivalidad futbolística y no reflejaría una aversión real hacia personas de raza negra. Otras imágenes de Fernández en el pasado corroborarían esa teoría.

Mientras la Federación Francesa de Fútbol (FFF) anunció que presentaría una denuncia por “insultos racistas y discriminatorios” ante el organismo rector del fútbol, la FIFA, contra Fernández y la AFA, la vicepresidenta argentina, Victoria Villarruel, salió al paso afirmando que ningún país colonialista intimidaría al pueblo argentino por algo [tan trivial, según la cultura argentina] como un cántico de fútbol.

Sea cual sea el resultado, los compañeros de Fernández en el Chelsea francés, Wesley Fofana, Axel Disasi y Malo Gusto, ya han expresado su malestar por la publicación del jugador argentino.

“Argentina es un país soberano y libre. Nunca tuvimos colonias ni ciudadanos de segunda. Nunca hemos impuesto nuestro modo de vida a nadie. Pero tampoco toleraremos que nos lo hagan a nosotros”, escribió Villarruel mientras recordó a héroes icónicos no blancos de la historia argentina. “Argentina se hizo con el sudor y el coraje de indios, europeos, criollos y negros”, continuó. “Basta de fingir indignación, hipócritas. Enzo, te apoyo, Messi, gracias por todo, argentinos siempre con la frente en alto, ¡viva Argentina!”, insistió.

En cualquier caso, Milei ha convertido en costumbre el despido de funcionarios de ideas dispares. Esta semana, el asesor presidencial Teddy Karagozian fue apartado del panel presidido por Damián Reidel por decir en un programa de televisión que los datos que tenía no le permitían ser tan optimista como Milei o el ministro de Economía, Luis Toto Caputo. En su opinión, el gasto privado estaba “bajando más rápido” que el público. “Demian Reidel, Asesor Principal del Presidente de la Nación, ha decidido apartar a uno de sus miembros, Teddy Karagozian, del Consejo que preside”, anunció el portavoz presidencial, Manuel Adorni. Días antes, el también consejero Fausto Spotorno tuvo que dejar su puesto por motivos similares.

“Es muy probable que un Consejo más homogéneo logre sus objetivos con mayor rapidez. Como la prensa me llama para informarme, disculpen que no hable de esto y de momento de cualquier otro tema”, respondió Karagozian en las redes sociales.

“Yo, como economista, entiendo la economía real, no la financiera. Digamos que tienen éxito, pero ¿entonces qué? Cómo baja el gasto público en relación al privado, si estamos despidiendo trabajadores en las empresas por la recesión más rápido que el Estado para bajar el gasto?”, fueron las palabras que le costaron el puesto. “Siento discrepar, pero el Presidente tiene más datos que yo, así que es probable que él tenga razón y yo esté equivocado. En mi fábrica, y mis amigos industriales, no lo vemos” así. “Hoy la economía no subió, mi capacidad de imaginación es diferente a la del presidente, pero mis datos me dicen que no va a pasar”, dijo el especialista antes de desear estar “muy equivocado”.