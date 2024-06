Argentina: Condenan a 16 años de cárcel a un ex gobernador y senador por violación

Alperovich y su esposa eran cercanos a Néstor y Cristina Kirchner

El tres veces ex gobernador de la provincia argentina de Tucumán José Alperovich fue condenado este martes a 16 años de prisión por abusar sexualmente de su sobrina, quien trabajaba como su secretaria durante su mandato como senador nacional.

El juez Juan Ramos Padilla necesitó 15 audiencias y la declaración de casi 70 testigos y peritos para dictar su veredicto y sentencia, que también incluyó la inhabilitación del acusado para ejercer cargos políticos.

La demandante era sobrina de Alperovich, 35 años menor que él. Los hechos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018.

“Ha pasado un año. Sigo esperando, día a día, respuestas, investigaciones serias, medidas, justicia. Y mientras tanto, miro a mi alrededor y advierto que ni el horror que me tocó vivir ni los infiernos que atraviesan miles de mujeres y niñas son suficientes para que traten las causas con la responsabilidad y la debida diligencia que merecen. Me alerta y me asusta porque nos están matando”, escribió Florencia L. en 2019 cuando hizo público el caso.

Se determinó que los abusos sexuales tuvieron lugar en las ciudades tucumanas de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, así como en un apartamento de la exclusiva zona de Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La esposa de Alperovich, Beatriz Rojkés, fue también Presidenta Provisional del Senado (número dos en la línea de sucesión al Ejecutivo) durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.

Cuando estalló este escándalo, el kirchnerismo mantuvo a Alperovich en el Senado y nunca movió un dedo para levantarle la inmunidad parlamentaria, al tiempo que le permitió tomarse una licencia. Recién esta semana, con su mandato en la Cámara alta ya cumplido desde 2021, sus ex aliados políticos mantuvieron prudente distancia.

Los Kirchner y los Alperovich convivieron políticamente hasta que Juan Manzur irrumpió en la escena tucumana como nuevo hombre fuerte dentro del peronismo provincial.

A la espera de posibles apelaciones, Alperovich permanecerá bajo arresto, según se informó también en Buenos Aires.