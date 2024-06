Los fugitivos brasileños del 8 de enero estarían escondidos en Argentina

El diputado Eduardo Bolsonaro ha pedido asilo a su amigo Milei para algunos de los seguidores de su padre

Las autoridades brasileñas han solicitado la ayuda de Argentina para detener a unos 143 fugitivos que han sido juzgados y condenados por su participación en los disturbios del 8 de enero de 2023 en Brasilia. Se cree que los fugados son partidarios del expresidente Jair Bolsonaro que huyeron a Argentina con la esperanza de que se les concediera asilo político dada la afinidad del presidente Javier Milei con el conservador capitán retirado del Ejército.

Del total de bolsonaristas prófugos, unos 47 estarían en Argentina, pero podría haber más, según fuentes de la Policía Federal brasileña (PF). La semana pasada, 50 personas fueron detenidas por orden del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre De Moraes, que es el relator del caso.

La Embajada de Brasil en Buenos Aires envió una carta del STF a la Cancillería argentina solicitando que se verifique la presencia de 143 prófugos en suelo argentino, paso previo al pedido de su aprehensión y posterior extradición, se explicó.

La PF también dijo a los periodistas que los buscados habían sido agregados a la lista roja de Ameripol, involucrando así a la Comunidad Policial de las Américas en la caza de los manifestantes de derecha que pretendían desencadenar un golpe de Estado.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó cualquier pedido formal de extradición. “Todavía no tenemos ninguna información de ese tipo. No tenemos nada confirmado, lo único que tenemos confirmado es que están entrando brasileños todos los días”, dijo Bullrich al tiempo que agregó que Interpol debería ocuparse de cualquier pedido oficial en caso de que se produzca. Para Bullrich, las denuncias de que estos bolsonaristas estaban en Argentina eran pura propaganda, aunque el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del ex jefe de Estado y conocido por sus estrechos vínculos con Milei, habría pedido asilo político en Argentina para un grupo de compatriotas.

Además, la Comisión Nacional para los Refugiados de Argentina dijo que no hace comentarios sobre las solicitudes de asilo.

La mayoría de los prófugos han sido condenados por el STF a penas de hasta 17 años de cárcel por planear un golpe de Estado. Están en paradero desconocido a pesar de las restricciones de movimiento que se les impusieron. Al parecer, se han quitado las tobilleras de seguimiento por la fuerza.

“La cooperación policial nos dirá cuántos son; estimamos, por la información que hemos recibido hasta ahora, que hay entre 50 y 100 brasileños en Argentina”, declaró a la prensa esta semana el director de la PF, Andrei Rodrigues.

Según el general Hamilton Mourão, ahora senador federal y exvicepresidente con Bolsonaro, los fugados fueron a Argentina porque no creían que tendrían un juicio justo en Brasil.