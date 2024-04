Bolivia: Ex ejecutivo de YLB encontrado muerto dejó carta negando acusaciones

“Soy inocente”, escribió el ex ejecutivo del litio, quien acusó a la actual administración por los malos resultados en el área del litio

El exgerente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) Juan Carlos Montenegro Bravo fue encontrado muerto este miércoles. Dejó una carta explicando que tomaría una decisión dolorosa porque no podía soportar ser “humillado por una justicia amañada”.

Montenegro estaba entre los imputados en el caso de las pozas de evaporación, que fueron construidas para industrializar litio en el salar de Uyuni, pero que ahora son objeto de una investigación penal por presunto daño económico al Estado. Su muerte fue confirmada por Teresa Morales, otrora miembro del gabinete del ex presidente Evo Morales. En su carta, Montenegro dijo que quienes iniciaron el proyecto de litio en Bolivia ahora estaban siendo víctimas de abusos.

“Mi límpida trayectoria académica y profesional no puede verse mellada por este tipo de atropellos y no me permitiré ser humillado por un sistema de justicia amañado que se vende al poder político o al mejor postor. No lo puedo permitir”, escribió.

“Pido disculpas a mis seres queridos por el dolor que seguramente les causará esta decisión, pero también lo hago por ellos”, añadió al tiempo que afirmó que el proceso en su contra buscaba ocultar el “fracaso estrepitoso” de la estrategia asumida por el actual Gobierno de Luis Arce Catacora que apostó por la extracción directa de litio (EDL). Desde 2021 las autoridades necesitaban concluir las piscinas de evaporación, pero simplemente “las abandonaron adoptando la falsa ilusión de EDL, como una alternativa supuestamente rápida para producir grandes volúmenes, incluso se habló de alcanzar las 100.000 toneladas de carbonato de litio para 2025”.

Montenegro también argumentó que “se dieron cuenta de que las grandes plantas industriales a través de EDL aún no son viables y se dieron cuenta, tardíamente, de que sólo las pequeñas plantas piloto, que hasta la fecha no existen, podrían ser viables. Esta es la verdadera dimensión de lo que están tratando de esconder”. De ahí que el proceso penal pretendía incriminarlo a él y a Luis Alberto Echazú por actos de corrupción pero ambos tienen “un profundo compromiso revolucionario y una trayectoria honesta del lado de los trabajadores”.

“Soy inocente”, insistió.

Evo Morales dijo en redes sociales que Arce Catacora era responsable de la muerte de Montenegro y expresó su “más sentido pésame por el fallecimiento del hermano Juan Carlos Montenegro Bravo, quien fuera Gerente Ejecutivo de Yacimientos del Litio Boliviano y víctima de persecución política”.

“El fracaso de la industrialización del litio por parte del Gobierno Nacional no sólo genera la detención ilegal y abusiva de profesionales honestos sino la muerte de hermanos que podrían seguir contribuyendo al crecimiento de nuestra querida Bolivia”, prosiguió al tiempo que responsabilizó al vicepresidente David Choquehuanca por el fallecimiento de Montenegro.

“El plan de gobierno de Lucho y David de ocultar el fracaso de su estrategia en la extracción directa de litio está provocando tragedias como la que vivimos hoy con el hermano Montenegro y es su responsabilidad”, insistió Evo.