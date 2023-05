Aumentan las solicitudes de asilo en Uruguay

Uruguay tiene 16 mil casos para analizar, explicó Mondelli

Según la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el número de solicitudes de asilo en Uruguay aumentó a 16.000 desde las 13.113 de mediados del año pasado, se informó en Montevideo.

La Agencia para los Refugiados habló de un aumento en las solicitudes de asilo y reforzó su trabajo en el país para obtener soluciones para refugiados y migrantes en apoyo al Estado y a organizaciones civiles, según medios locales.

En una entrevista con el programa Telenoche de Canal 4, Juan Ignacio Mondelli, jefe de la Oficina Nacional de ACNUR en Uruguay, dijo que “hay una serie de situaciones humanitarias en la región que han incrementado sustancialmente el número de personas en movilidad y que han presentado solicitudes de asilo”.

También señaló que Uruguay, tradicionalmente “un país con un número reducido de solicitudes, hoy tiene aproximadamente 16.000 casos por analizar”.

La mayoría de las solicitudes son de ciudadanos cubanos, explicó Mondelli.

“Puede haber situaciones en las que las personas no hayan alcanzado un nivel que los califique como refugiados, pero esto no significa que la persona no pueda regularizar su situación por otras razones”, agregó.

La evaluación de cada solicitud corre a cargo de la Comisión de Refugiados.

El ACNUR también informó que Uruguay registró un aumento de 35% de solicitantes de asilo venezolanos entre diciembre de 2021 y el mismo mes de 2022, superando las 27 mil personas.