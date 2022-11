Sindicalistas de Mar del Plata piden se levanten medidas que prohíben extracción de petróleo en alta mar

Si la exploración de hidrocarburos en alta mar tiene éxito, traerá un enorme desarrollo para Mar del Plata, consideró el sindicato

La filial marplatense de la Confederación General del Trabajo (CGT) envió una nota a la Justicia en la que solicita que se levanten todas las medidas cautelares que frenan la exploración petrolera en alta mar para que las empresas puedan comenzar a trabajar en la Cuenca Norte Argentina.

También dijeron que el juez Santiago Martín era parcial: “Creemos que el juez Martín tiene una posición contraria a la actividad hidrocarburífera y continuará con sus pedidos de estudios e información” por toda la eternidad, decía la carta.

En cuanto al tema ambiental, la CGT insistió en que “somos los primeros preocupados por el cuidado del medio ambiente y por sostener y mejorar la industria del turismo en nuestra ciudad. Por ello, hemos pedido todas las explicaciones y garantías en materia de seguridad laboral y medioambiental, y las respuestas han sido claras y contundentes”.

La nota también destaca la postura del sindicato en relación a un proceso de intercambio de información entre el Gobernador de la Provincia de Buenos Aires, la Secretaría de Energía de la

Nación, el Ministerio de Medio Ambiente, los técnicos de YPF y los empresarios locales.

La CGT también recordó que, durante una audiencia pública en Mar del Plata, “todas las opiniones fueron absolutamente coincidentes: Si la exploración de hidrocarburos en el mar es exitosa, significará una enorme oportunidad de desarrollo económico, científico y social para nuestra ciudad, para la Provincia y para el país”.

“Como representantes de los 77 sindicatos que conforman nuestra organización, venimos a solicitar que nuestra voz sea escuchada por los jueces. No pretendemos entrar en el debate técnico-jurídico del expediente, que no es nuestro ámbito de competencia. Nos expresamos desde la experiencia de luchar por los que no llegan a fin de mes con su salario y por los que ni siquiera tienen un sueldo, y sueñan con la esperanza de conseguir un trabajo”, continúa el escrito presentado ante la Cámara de Apelaciones.

La CGT también pidió que “así como el juez Martín considera las opiniones de Greenpeace y de la Asociación de Surfistas, esperamos que considere la opinión de quienes representamos a 77 organizaciones y a más de 200.000 trabajadores afiliados”.