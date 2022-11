Venezuela defenderá el caso del Esequibo ante la CIJ

Maduro está en modo ganador en el ámbito internacional tras el apretón de manos en Egipto

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, anunció este martes que su Gobierno recurrirá a la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, para resolver el litigio territorial con Guyana por la región del Esequibo.

“Venezuela defenderá su derecho histórico y legal sobre el Esequibo en La Haya”, dijo Maduro. La vicepresidenta ejecutiva, Delcy Rodríguez, viajó a los Países Bajos para participar en las audiencias.

“La vicepresidenta está en La Haya porque va a defender el derecho de Venezuela, su derecho histórico y legal sobre el territorio del Esequibo”, explicó Maduro.

“El Sol de Venezuela nace en el Esequibo!“, escribió en Twitter Rodríguez, quien ha insistido a lo largo del tiempo en que el Acuerdo de Ginebra de 1966 era el único instrumento legal vigente para lograr una solución.

Caracas había presentado en junio objeciones preliminares a la demanda unilateral de la República Cooperativa de Guyana ante la CIJ. El Gobierno venezolano ha expresado en varias ocasiones recientes y de larga data su total disposición a alcanzar un acuerdo amistoso con Guyana, argumentó Caracas el martes, al tiempo que destacó la importancia de ”un arreglo práctico y aceptable para las partes“.

Maduro se siente animado por sus recientes logros en el ámbito de las relaciones exteriores, tras estrechar la mano del presidente de Francia, Emmanuel Macron, y del enviado especial de EEUU para el clima, John Kerry, en Sharm El-Sheij. ”No me dan la mano en el mundo porque me parezco a Bad Bunny, es por nuestra rebeldía“, dijo este martes. También bromeó diciendo que era mejor cantante.

”Chicos, chicas: nadie nos ha regalado nada y nadie nos regalará nunca nada. Todo lo que somos, todo lo que hemos logrado, nos lo hemos ganado con coraje, con valentía, con fuerza“, subrayó Maduro.

”¿Por qué creen que me dan la mano en el mundo? ¿Porque soy chévere, porque soy bonito, porque me parezco a Bad Bunny? No me parezco a Bad Bunny, aunque canto mejor que él. Es por el pueblo, es por la historia, es por nuestra rebeldía”, subrayó Maduro.