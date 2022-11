Paraguay no cede a la presión mundial contra la ganadería

“Hay presión de Estados Unidos e Inglaterra, que están trabajando en planes de reducción de metano”, dijo Bertoni.

La delegación paraguaya que asiste a la cumbre climática COP27 en el balneario egipcio de Sharm El-Sheikh anunció este martes que el país sudamericano no respaldará ninguna declaración colectiva que frene la ganadería.

El ministro de Agricultura, Santiago Moisés Bertoni, insistió en que Paraguay no firmará ningún acuerdo que afecte a la ganadería en la 27ª Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP27) porque el país tiene “la firme posición de no firmar ningún acuerdo ambiental que ponga en riesgo el sistema productivo” del territorio nacional.

Una delegación técnica conjunta del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) de Paraguay participa en la COP27 en Egipto.

“Proponen una reducción del 30% en el sector ganadero, pero no dicen cómo. Entonces, hasta que no tengamos claridad suficiente, no vamos a avanzar en los acuerdos. Una de las alternativas podría ser la reducción del hato ganadero”, dijo el ministro en una entrevista radial con la emisora Monumental 1080 AM de Asunción.

“En primer lugar, Paraguay es un país que no emite ni tiene gases de efecto invernadero y no tiene sentido comprometerse con un problema que no hemos creado. Paraguay emite el 0,9% de los gases de efecto invernadero, por lo que no vemos por qué tendríamos que adherirnos si prácticamente no estamos emitiendo”, subrayó Bertoni.

Según un informe de EFE, cinco de las mayores empresas cárnicas del mundo y 10 de los mayores grupos lácteos emiten en conjunto tanto como toda la Unión Europea, que es el 83%.

“La agricultura y la ganadería no emiten y no tienen capacidad de emitir efectos invernadero”, prosiguió Bertoni. “Creemos que nuestra métrica es diferente a la que nos quieren imponer”.

También insinuó que detrás de la preocupación ambientalista se esconden inminentes trabas a la futura exportación de productos paraguayos. Bertoni añadió que los sistemas de pastoreo de Paraguay eran muy eficientes en el territorio nacional y que la producción ganadera funciona al 100% en un sistema de pastoreo.

”Si no se consumieran esos pastizales (la ganadería), íbamos a tener incendios más graves. Nuestro sistema de producción es sostenible y equilibrado“, subrayó Bertoni, quien añadió que países como Estados Unidos e Inglaterra abogan por la reducción de la producción de carne de vacuno, debido a su impacto en la generación de gas metano, que es perjudicial para el clima mundial.

El ministro también citó el acuerdo sobre el metano de los países desarrollados para reducir la emisión de este elemento que, según ellos, es el principal acelerador del cambio climático. ”Sí, hay presión de Estados Unidos e Inglaterra, que están trabajando en planes de reducción de metano”, dijo Bertoni.

El ministro también explicó que si Paraguay redujera su cabaña ganadera, actualmente de 14 millones de cabezas de ganado, a 10 millones, esto implicaría un golpe económico importante.