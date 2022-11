Falklands sufre de persistente y grosera presencia, nada amistosa, de Argentina, afirma gobernadora

La Gobernadora de las Falklands, Alison Blake CMG, 'el pueblo de Falklands abrieron sus corazones a los Veteranos y familiares'

El ministro Murrison y el paralelismo entre la guerra de Ucrania y el conflicto de Falklands, 'pueblos que luchan por el derecho soberano a determinar su futuro'

A cuarenta años de la Liberación de las Islas Falkland, persiste entre el pueblo de las Islas el temor de la constante amenaza por parte de Argentina, pero según explicó la gobernadora del Territorio Británico de Ultramar, Alison Blake CMG, la respuesta rápida a esa pregunta de la prensa inglesa es que “No, pues el gobierno británico, el parlamento británico, el pueblo británico han demostrado cuánto representan y valoran a las Falklands”.

Pero en términos generales, resaltó la gobernadora, “las Falklands sufren de una persistente y grosera presencia argentina nada amistosa, presencia que se encargan de resaltar, emergen con ese tipo de actitudes, mensajes agresivos cuando no insultantes en nuestras redes sociales, siempre haciendo declaraciones negando el derecho de los Isleños a la libre determinación, pero durante el año pasado y este, han habido declaraciones muy contundentes de apoyo a las Falklands a su gente y a su derecho a libre determinación en todos los foros posibles, por parte del Reino Unido”.

Las declaraciones de la gobernadora Blake fueron recogidas por la prensa británica que acompañó a un grupo de unos 130 Veteranos de guerra y familiares de caídos, quienes por primera vez en cuarenta años visitaron las Islas y el domingo participaron de una gran conmemoración con motivo del Día de la Recordación, fecha en que Gran Bretaña recuerda a sus combatientes muertos en guerras, incluyendo los caídos en la recuperación y liberación de las Islas Falkland, la cual además fue transmitida en vivo al Reino Unido.

Al respecto la gobernadora Blake resaltó el inmenso agradecimiento y dedicación que las Islas Falkland y su pueblo sienten hacia los Veteranos, quienes los liberaron de la invasión argentina.

“Hubo un llamado a voluntarios para hospedar a los Veteranos y familiares de caídos, -- pues en Stanley no hay suficientes habitaciones de hoteles--, y la comunidad no solo abrió sus puertas y sus hogares, sino también sus corazones...Podemos decir que en las Falklands están utilizando esa libertad tan duramente ganada, y no exagero cuando digo que los Isleños todos los días cuando se levantan, agradecen y recuerdan que la libertad y el estilo de vida que gozan se deben al sacrificio y esfuerzos de las fuerzas británicas hace cuarenta años,” explicó la gobernadora.

También fue de la partida el ministro británico de las familias de defensa y veteranos, Dr. André Murrison, quien resaltó el compromiso del Reino Unido con la libre determinación de las Falklands, y trazó un paralelismo de la guerra en Ucrania con el conflicto de 1982.

“La actitud del Reino Unido es importante pues está actuando con la misma resolución que lo hiciera hace cuarenta años cuando respondió por las Islas Falkland, por su derecho soberano a decidir sobre su propio futuro,” dijo el ministro y agregó, “es importante reflexionar lo que está sucediendo en el mundo actualmente y particularmente si pensamos en Ucrania, donde se hace necesario responder a un país que se ha levantado contra un agresor mayor, y por supuesto eso es lo que hizo el Reino Unido cuatro décadas atrás,” explicó el ministro y médico naval Murrison.

“Estoy sorprendido por el paralelismo entre lo que está pasando hoy en el escenario mundial, un país que se levanta por el derecho de su pueblo a determinar su futuro y eso es exactamente lo que hicimos hace cuarenta años, aquí en las Falklands”.

Este lunes los 130 ilustres visitantes retornaron al Reino Unido en un vuelo especial de la RAF, tan agradecidos, sorprendidos y abrumados por el cariño y calor con que fueran recibidos por la comunidad de las Falklands, quienes los alojaron, transportaron y guiaron por distintos lugares de las Islas durante la casi semana de un extraordinario peregrinaje.