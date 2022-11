Sillón del congresal argentino Milei “en venta” casi sin uso

Los legisladores libertarios siguen siendo muy criticados por sus ausencias que hicieron que los contribuyentes pagaran más

El pasado fin de semana se publicó un anuncio de comercio electrónico en el que se vendía el sillón del diputado libertario argentino Javier Milei por 240 pesos (unos 0,82 dólares al cambio no oficial). Los postores también podían optar por la opción de pago en 12 mensualidades.

Los autores subrayaban que la silla estaba casi nueva, en referencia a que Milei había faltado a más sesiones de las que asistió.

La descripción añade: “Silla oficial de Javier Gerardo Milei. Se puede recoger en el Congreso Nacional, Cámara de Diputados. Casi sin uso. Cuero original. Único modelo. Único color. Es la silla del León. De 66 votos, sólo ha votado en 25. Tiene 41 ausencias”, decía el anuncio.

La broma se hizo viral ya que Milei sólo emitió un voto positivo en 5 ocasiones y se opuso a proyectos de ley en otras 20. Milei fue muy criticado cuando se aprobó el proyecto de ley del Presupuesto 2023 que creaba una nueva tasa aeroportuaria por un voto de diferencia, lo que podría haberse evitado si Milei y sus colegas libertarios hubieran estado presentes en el recinto para votar.

“Los diputados liberales de Milei no estuvieron en la votación en particular del presupuesto. Ellos gritan pero son funcionales a Massa. Por su ausencia se aprobó el aumento de impuestos. No sé si son cómplices o irresponsables”, dijo en Twitter la diputada de Juntos por el Cambio (JxC) Paula Oliveto.

“No somos parte de los chanchullos de la casta que se dan antes de cada votación artículo por artículo”, argumentó luego Milei.