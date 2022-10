Macri dice que no se ha apuntado a las primarias argentinas

“Macri hace cosas de candidato”, argumentó Rodríguez Larreta

El ex presidente argentino Mauricio Macri dijo este jueves en una entrevista radial que no será candidato en las elecciones de 2023, a pesar de que todas las señales apuntan en esa dirección tras el anuncio de su nuevo libro que saldrá a la venta el 18 de octubre.

Mientras la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) atraviesa una crisis de liderazgo con muchos dirigentes compitiendo por ganar las primarias, Macri sostuvo que no competiría con el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, la presidenta del PRO, Patricia Bulllrich, ni con su ex compañero de fórmula Miguel Ángel Pichetto

“Es hora de luchar por ideas y valores, no por el [beneficio] propio”, dijo Macri. “Hoy no gobierna nadie” en Argentina, “ni Alberto Fernández, ni Cristina Kirchner, ni Sergio Massa”, subrayó al tiempo que insistió en que el gobernante Frente de Todos (FdT) solo remienda las cosas.

“Juntos por el Cambio ganó experiencia, tiene vitalidad y va a tener un mandato global, porque en 2015 hubo mucha negación de la realidad. Ahora todos tomamos conciencia de que el chiste de vivir de los subsidios tenía patas cortas y ahora hay que volver a trabajar”, dijo Macri.

Al ser consultado sobre si se presentará a las primarias de las PASO, Macri respondió que “no me he anotado. Creo que es el momento de luchar por ideas y valores, no por los míos. Estoy en el campo, voy a estar siempre en el campo. No voy a abandonar al pueblo. Siento que sembré, puse la semilla, pero ahora el árbol es de todos los argentinos”, señaló Macri.

Respecto a las mociones para suprimir el sistema de las PASO, Macri sostuvo que sería como “cambiar las reglas en medio del partido”.

“No es serio”, agregó. “Eso es lo que nos condena. De todos modos, si las suspenden, Juntos por el Cambio hará sus elecciones primarias, con boleta única. Los primeros que tienen que dar el ejemplo de que hay que competir son los de Juntos por el Cambio”, dijo.

Macri agregó que JxC tiene que “demostrar que el cambio va a ser serio, con profundidad, con convicción. Se viene un cambio muy, muy profundo en la Argentina. El año que viene vamos a empezar una nueva etapa y necesitamos que los jóvenes nos acompañen; si no, nada tiene sentido”.

El ex jefe de Estado también subrayó que quien recoja la posta de Alberto Fernández tendrá que lidiar con una inflación superior al 100%, [y] con empresas públicas perdiendo fortunas, ... “Todo al revés, como en 2015, pero peor“.

En tanto, Rodríguez Larreta insistió en que ”Macri hace cosas de candidato“, pero remarcó que su decisión de presentarse en 2023 no dependerá de lo que haga el ex mandatario.

Consultado sobre si Macri será candidato en 2023, Larreta respondió que ”tiene todo el derecho a serlo”.