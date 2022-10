Larreta quiere que el gobierno argentino deje de improvisar

“Es imposible que alguien invierta en Argentina si no sabe si tiene el dólar Coldplay o Qatar...”, explicó Larreta

Tras la creación por parte del gobierno del presidente Alberto Fernández del llamado “dólar Qatar” para las transacciones en el exterior con tarjetas de crédito, el alcalde de Buenos Aires y posible candidato presidencial dijo que nadie va a “invertir en Argentina con tantos tipos de cambio”.

“Ya me perdí, no sé cuántos dólares hay”, subrayó Horacio Rodríguez Larreta este miércoles durante un operativo policial en una villa de emergencia de Buenos Aires.

“Es imposible que alguien invierta en la Argentina si no sabe si tiene el dólar Coldplay o Qatar... Necesitamos un plan y terminar con estas improvisaciones una tras otra”, insistió.

Sobre las declaraciones del ex presidente Mauricio Macri de que el próximo gobierno tendrá que tomar “medidas drásticas”, Larreta explicó que no había leído el libro Para Qué escrito por su ex jefe. Larreta fue jefe de Gabinete de la Ciudad cuando Macri era alcalde de la capital argentina.

Sin embargo, “creo que hay que tomar medidas rápidamente, mostrar hacia dónde vamos, trazar una visión a largo plazo”, argumentó.

“Hay que terminar con estas constantes improvisaciones con un nuevo dólar que aparece todos los días; como el 'dólar soja', que fue una medida para 25 días... Argentina necesita un plan para 25 años, el país necesita un rumbo [de acción]”, agregó.