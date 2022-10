Macri lanza nuevo libro: ¿Candidatura 2023 inminente?

”Este libro trata de este misterioso camino hacia la felicidad,” dijo Macri

El ex presidente argentino Mauricio Macri lanzó su nuevo libro “Para qué”, que estará disponible en las tiendas el 18 de octubre, según se anunció.

Macri, quien fracasó en primera vuelta en su intento de reelección en 2019, describe las elecciones de 2023 bajo el subtítulo “Aprendizajes sobre el liderazgo y para poder ganar el segundo tiempo”, insinuando que podría volver a presentarse.

Con “segundo tiempo”, el ex presidente de Boca Juniors y directivo de la FIFA utiliza una jerga futbolística ya empleada en su anterior libro “Primer tiempo”, que ha sido descrito como una memoria de su gestión 2015-2019.

El libro llega en un momento en el que la alianza opositora Juntos por el Cambio (JxC) se encuentra en un estado de agitación, ya que los líderes luchan internamente por las candidaturas, un problema que podría crecer si el Parlamento decide anular las elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) a partir del próximo año.

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, desafiarían el supuesto plan de Macri para hacer un nuevo intento de volver a la Casa Rosada. Si el asunto no se resuelve a través de la votación de las PASO, JxC deberá encontrar otra forma de aclarar la disputa.

“En política, hay un dicho que dice que cada vez que un dirigente publica un libro, termina siendo candidato a algún cargo electivo. ¿Será este caso una excepción o una confirmación de la regla?”, se preguntó Infobae.

“Uno nunca sabe cuándo va a encontrar su verdadera vocación. Pero si algo he aprendido es a no aceptar lo que se da y a estar siempre abierto. Es como el amor, es una vibración que sólo se siente en el corazón. No hay que resignarse a vivir sin amor o a no encontrar la vocación. Están ahí, esperándonos en alguna parte. Es cuestión de encontrarlos. Son nuestros para qué”, argumenta Macri en la contraportada del libro.

“Este libro trata de este misterioso camino hacia la felicidad. Es sobre mi viaje personal y lo que aprendí al respecto. Es el porqué de tantas cosas hechas y vividas y de tantas cosas que aún quedan por hacer. El porqué de ser presidente de un club de fútbol, el porqué de cambiar una ciudad y, sobre todo, el porqué de cambiar un país”, añade.

“Está dedicado a los que me acompañaron en cada una de las etapas y a los que hoy emprenden sus propios caminos, los lleven donde los lleven. Para todos ustedes, aquí va mi experiencia”, señala también.