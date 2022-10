Más de 120 muertos en un estadio de fútbol de Indonesia

Al menos 125 personas murieron en un estadio de fútbol de Indonesia, después de que unos hinchas enfadados iniciaran una espiral de violencia que provocó una reacción policial exagerada. Los primeros informes hablaban de 174 muertos, pero las cifras se revisaron posteriormente. Otras 100 personas han sido hospitalizadas, 11 de ellas en estado crítico.

“Lamento profundamente esta tragedia y espero que esta tragedia futbolística sea la última en nuestro país y no haya más tragedias como ésta en el futuro”, declaró el presidente Joko Widodo.

Los disturbios se extendieron fuera del estadio, donde al menos cinco vehículos policiales fueron derribados e incendiados. La policía justificó el lanzamiento de gases lacrimógenos a las gradas, alegando que otras acciones no habían logrado detener a los miles de aficionados del Arema FC que irrumpieron en el campo del estadio Kanjuruhan después de que su equipo perdiera por 3-2 ante su eterno rival, el Persebaya Surabaya.

This is probably the worst tragedy in football history. It’s being reported around 127 dead, nearly 200 injured in a football stadium in Indonesia pic.twitter.com/ZP83QeU5rz