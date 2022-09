Alberto Fernández destaca que la seguridad alimentaria ha empeorado

Fernández criticó a un mundo occidental que “concentra los ingresos en unos pocos y distribuye la pobreza entre millones”

El presidente de Argentina, Alberto Fernández, denunció este miércoles que las previsiones sobre una mejora de la situación alimentaria en el mundo una vez superada la pandemia del COVID-19 no se han materializado.

Durante su intervención en la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria en Nueva York, Fernández subrayó que “cuando la crisis del COVID-19 nos encontró, los primeros informes de la FAO decían que, inmediatamente después, la situación del hambre mejoraría; sin embargo, todos los datos indican que después del año 2021 la pobreza y el hambre aumentaron en el mundo”.

Al acto asistieron los primeros ministros de Canadá, Justin Trudeau; de Nueva Zelanda, Jacinda Ardern, el canciller alemán, Olaf Scholz, y el presidente del Goobierno Español Pedro Sánchez junto a los mandatarios de Colombia, Gustavo Petro, y de Ecuador, Guillermo Lasso, además del secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, entre otros líderes.

Fernández también dijo en el Hotel Intercontinental New York Barclay, que para hablar de seguridad alimentaria era necesario analizar un modelo que “concentra el ingreso en unos pocos y distribuye la pobreza a millones de habitantes de este mundo. Si no consideramos esto, estaremos hablando de otras cosas, pero no estaremos hablando de las verdaderas causas que determinan lo que tenemos que vivir”.

La Cumbre tenía como objetivo encontrar herramientas para hacer frente a la crisis de seguridad alimentaria derivada de la guerra en Ucrania y sus consiguientes problemas logísticos y de escasez de grano en todo el mundo.

En tanto, un informe de la FAO publicado este miércoles mostró que los chilenos fueron los sudamericanos menos afectados por la inseguridad alimentaria entre 2019 y 2021 (17,4% de la población), seguidos por el 23% de Uruguay, mientras que Argentina pasó del 19,2% en 2014 y 2016 al 37%.

Perú pasó del 37,2% al 50,5%, Paraguay del 8,3% al 25,3%, Ecuador del 20,7% al 36,8% y Brasil del 18,3% al 28,9%, señaló también el documento.