Continúan las perforaciones en busca de petróleo en Paraguay

¿Ha migrado el petróleo, como argumentan algunas empresas? ¿O sigue ahí?

A pesar de comentarios anteriores de que no había petróleo comercial en el suelo paraguayo, President Energy va a perforar su tercer pozo en la región del Chaco, según se anunció este jueves.

“No encontramos petróleo comercial” en la región del Chaco, había dicho el director general de Atome Energy y ex titular de President Energy, Peter Levine, durante su participación en el foro internacional Invest in Paraguay, organizado por el Gobierno con la cooperación del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

En esa ocasión, Atome Energy compró 30 hectáreas de terreno en Villeta, adyacente a la subestación Buey Rodeo de la ANDE, para la instalación de su planta de hidrógeno verde, que requerirá hasta 400 MW de potencia.

“Soy ingeniero de petróleo y gas. Intentamos encontrar petróleo en Paraguay y la gente tenía razón, no encontramos petróleo comercial. Seguimos intentando con otras campañas”, dijo Levine el 8 de septiembre tras recordar que la primera vez que fue a Paraguay fue en 2014.

El francés Bernard Verdu, vicepresidente de Riviera S.A., empresa que perforará este año su primer pozo de exploración en el Chaco, recordó que en 2014 President Energy había anunciado que se habían localizado más de 1.000 millones de barriles de petróleo en la cuenca de Pirity, con unas perspectivas de recursos en esas zonas que ascendían a 1.093 millones de barriles. Verdú subrayó que las acciones de President Energy subieron un 8,2% en la Bolsa de Londres tras ese anuncio.

Sin embargo, al término de las dos perforaciones realizadas por esta empresa, President Energy publicó que ”el pozo confirmó la presencia de una arena de calidad de reservorio muy bien desarrollada (alta porosidad promedio del 20% y 90 metros de espesor), sin embargo, la arenisca carbonífera (formación Tupambi) no fue sellada en esta ubicación y los hidrocarburos han migrado en el aire“.

Riviera S.A. iniciará una campaña de perforación en la cuenca de Carandayty antes de finales de 2022 y durante 2023 producirá los primeros barriles de petróleo, inicialmente en pequeñas cantidades, explicó Verdú. Agregó que con un programa intensivo de perforación, es decir, varios pozos exploratorios y de desarrollo, más estudios de sísmica 3D, podrán recuperar sus inversiones y generar ganancias.

Sin embargo, Verdú detalló que en el norte de La Patria planean perforar dos pozos, muy cerca de la frontera con Bolivia, llamados Karina y Emilia Este, habrá 17 kilómetros de distancia entre uno y otro. ”La perforación en esa zona no es muy profunda para el petróleo, está a 1500 metros. Más abajo, a 2500 - 3000 metros hay gas. Son dos cosas muy diferentes“, dijo.

Según los cálculos, pueden extraer en los próximos 20 años un mínimo de 150 millones de barriles de petróleo, y podrían ser 500 mil barriles ya el próximo año, con dos pozos. ”Luego debemos hacer dos o tres pozos más, en 2024, y con pozos de desarrollo, en cinco años podemos producir entre 5 mil y 10 mil barriles/día. Y antes de 10 años, podemos llegar a 20.000 o 30.000 barriles/día“, dijo. Pero para ello se deben invertir entre 500 y 800 millones de dólares. ”Pero a partir de 2025 podemos recuperar la inversión“, dijo. Agregó que si extraen 150 millones de barriles de petróleo, en 20 años, a un precio de US$ 100 el barril, obtendrán US$ 15 mil millones, con ganancias de aproximadamente US$ 9 mil millones, restando todas las inversiones e impuestos.

Funcionarios paraguayos coincidieron con el inglés Levine: ”Ningún pozo hasta el día de hoy es comercialmente explotable en cuanto a petróleo”, dijo Carlos Sánchez, director de Hidrocarburos del Viceministerio de Minas y Energía del Ministerio de Obras Públicas.

Sánchez mencionó que hasta ahora todos los pozos que se perforaron (52 en total) dieron indicios de petróleo y gas y que sólo el pozo Cano Martínez fue el que explotó comercialmente el gas, en Gabino Mendoza. En cuanto a Riviera S.A., Sánchez insistió en que está en fase de exploración y que la ley le obliga a perforar al menos un pozo, pero hasta ahora no se ha perforado ninguno.