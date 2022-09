Partidarios de Assange se manifiestan en Ciudad de México

AMLO ha ofrecido asilo político a Assange, pero éste se encuentra detenido en Gran Bretaña a la espera de ser extraditado a Estados Unidos para ser juzgado por espionaje

Familiares y simpatizantes de Julian Assange se concentraron el domingo frente a la Embajada de Estados Unidos en Ciudad de México para protestar contra la inminente extradición del fundador de Wikileaks a Estados Unidos para enfrentar cargos de espionaje, ante la llegada del Secretario de Estado Antony Blinken.

Junto al padre de Assange estaba el colectivo #24F Coalición Vida y Libertad, que convocó una concentración y una manifestación antes de la visita de Blinken. ”Quiero agradecer a México por su hospitalidad y apoyo a Julian Assange, su apoyo ha sido tremendo particularmente (el presidente) Andrés Manuel López Obrador“, dijo John Assange.

El hermano de Julian, Gabriel Shipton, argumentó que Blinken no podía viajar por el mundo ”dando lecciones a los países sobre su libertad de prensa, mientras mantiene a uno de los editores más importantes del mundo [bajo arresto] en Gran Bretaña”.

AMLO confirmó la semana pasada que el ex presidente uruguayo Pepe Mujica (2010-2015), y Aleida Guevara, hija del Che, asistirían a las celebraciones de las fiestas patrias de México el 15 y 16 de septiembre. La ceremonia del Grito de Independencia conmemora el inicio de la lucha convocada por el cura Miguel Hidalgo en 1810.

El presidente mexicano ha apoyado en varias ocasiones a Assange, a quien ofreció asilo político en enero de 2021. También dijo en conferencia de prensa que durante su última reunión con su colega estadounidense Joseph Biden le había dejado una nota a favor de Assange.

“Le dejé una carta al presidente sobre Julian Assange, explicándole que no cometió ningún delito grave. Assange, no causó la muerte de nadie, no violó ningún derecho humano y ejerció su libertad y que detenerlo significaría una afrenta permanente a la libertad de expresión”, dijo el mandatario mexicano el 18 de julio.