Bullrich competirá en las primarias argentinas del año que viene

Bullrich fue de las pocas que no condenó el ataque contra CFK

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, ha dejado claro que se presentará como candidata a la presidencia de Argentina el año que viene, incluso si su ex jefe Mauricio Macri decide entrar en la carrera.

“Mi decisión de ser precandidata presidencial tiene que ver con la lucha por un cambio profundo, contra el kirchnerismo que ha arruinado la cultura del trabajo y la educación”, dijo la ex ministra de Seguridad.

Por ahora, sólo el alcalde de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, aparece en el radar como rival para las primarias.

Larreta habría apostado por la renuncia de Bullrich con el argumento de que la Unión Cívica Radical (UCR), principal aliada del PRO en la coalición JxC, avalaría una candidatura única desde el primer día.

Bullrich llegó a la jefatura del PRO por designación de Macri, pero siempre ha hecho su propio juego, sobre todo después de que el ex jefe de Estado inclinara la balanza a favor de Larreta.

Según trascendió, Bullrich estaría en conversaciones con el ex gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo, de la UCR, para que sea su compañero de fórmula.

Bullrich, que actualmente no ocupa ningún cargo, tiene más libertad para recorrer el país y lo está haciendo, sobre todo en la provincia de Buenos Aires. Fue una de las pocas políticas que no condenó el atentado del 1 de septiembre contra la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner e insistió en que la violencia está del lado del peronismo: “Los angelitos del amor ya han amenazado que si Cristina es condenada van a romper todo, pero estoy convencida de que hay un pueblo alerta que no va a permitir que rompan todo”, dijo.

Sobre el atentado, volvió a decir que fue “un lobo solitario o una pareja, no un grupo político” y cuestionó al Gobierno sin repudiar nada: “Ante la gravedad de los hechos, viendo la bajeza del Presidente cuando dijo que los instigadores del acto eran la prensa, la oposición y el Poder Judicial, salí con una posición muy clara: el Presidente responde con una radicalización y politización extrema de los hechos”, argumentó Bullrich.