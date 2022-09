El perfil del sospechoso arrestado por el atentado contra CFK

Nació en Sao Paulo de madre argentina fallecida en 2017

Un sospechoso identificado como Fernando André Sabag Montiel, de 35 años, de nacionalidad brasileña, ha sido detenido tras apuntar con un arma a la cabeza de Cristina Kirchner.

La jueza federal María Eugenia Capuchetti ordenó que fuera alojado en la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Federal Argentina (PFA).

El agresor se mezcló entre la multitud antes de apuntar con un arma a la cabeza de CFK. El arma de fuego, una pistola Bersa calibre 380 de fabricación argentina, no se disparó por razones aún no determinadas. El modelo está basado en la famosa pistola Walther PPK utilizada por el agente secreto británico James Bond, de Ian Fleming. La Bersa es famosa por atascarse muy raramente. Según los últimos informes, estaba cargada, en contra de las interpretaciones iniciales que afirmaban que no hubo disparos porque no había balas.

Sabag Montiel fue sorprendido primero por militantes favorables a CFK y luego entregado a las autoridades. En la madrugada del viernes, el domicilio del sospechoso fue allanado.

El detenido había sido entrevistado por Crónica TV al azar en la calle. Explicó que su novia “había dejado de tener planes sociales porque prefería trabajar”. En su cuenta de Instagram, dijo que no apoyaba “ni a [el diputado liberal Javier] Milei, ni a Cristina.” También se opuso a la designación de Sergio Massa como superministro de Economía.

“Salí en Crónica TV criticando al gobierno y a Sergio Massa. encima los periodistas me felicitaron diciendo que sé de política, me dijeron que tengo que ser periodista gracias al pelado, los traté de panqueque, ni a Milei ni a Cristina”, escribió.

En Instagram, se lo conocía como “Fernando Salim”. Sin embargo, sus perfiles fueron retirados durante la madrugada del viernes.

Entre sus intereses y las páginas que seguía en las distintas redes, varios grupos radicalizados o de odio se presentaban como “logias” u “órdenes masónicas.” También le gustaban páginas como “comunismo satánico”, “ciencias ocultas herméticas” o “entrenador antipsicópata” y otras relacionadas con el culto “Wicca”, una religión neopagana vinculada a la brujería y otros credos ancestrales.

Aunque la Interpol ha confirmado que no tiene antecedentes en Brasil, el sospechoso tiene un prontuario por un tema de armas blancas. El 17 de marzo de 2021 fue interceptado por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires por conducir sin matrícula trasera. En ese momento, afirmó ser empleado de una compañía telefónica y explicó que la matrícula había desaparecido debido a una colisión ocurrida días antes.

Al abrir una de las puertas del coche, cayó del vehículo un cuchillo de 35 centímetros de longitud. El arma fue confiscada automáticamente y se abrió un expediente que fue archivado poco después, alegando que no era un asunto importante, en opinión de los fiscales.

La madre del agresor era la ciudadana argentina Viviana Beatriz Sabag, que falleció en 2017 por una afección respiratoria. Ella solía vivir con su hijo en la residencia de la calle Terrada.

Según los registros comerciales, el sospechoso está inscripto como prestador de “servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros de oferta libre; excepto mediante taxis y remises, alquiler de autos con chofer y transporte escolar.”