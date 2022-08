Llegan a 15 los reporteros mexicanos asesinados en 2022

Román se mostró en contra de que los investigadores dejen caer la pista de Peña Nieto en la investigación de la masacre de 2014

El periodista mexicano Fredy Román, ex director del semanario La Realidad, fue asesinado a tiros el lunes en la puerta de su casa en Chilpancingo, Guerrero, convirtiéndose así en el decimoquinto reportero asesinado este año.

Román murió instantáneamente tras los disparos efectuados por sicarios que huyeron del lugar tras el ataque.

Miembros de la Cruz Roja llegaron al lugar de los hechos y confirmaron la muerte del periodista mientras personal de los Servicios Forenses rastreaba la zona en busca de indicios que condujeran a los autores.

La Procuraduría General de Justicia del Estado de Guerrero inició una investigación por el delito de homicidio por arma de fuego por parte de dos hombres en motocicleta, pocas horas después de que Román publicara su último artículo, sobre los crímenes de los 43 estudiantes de Ayotzinapa la noche del 27 de septiembre de 2014, en Iguala, también en el estado de Guerrero. Román era columnista de varios medios de comunicación.

Según datos oficiales, Román se convirtió en el decimoquinto trabajador de los medios de comunicación asesinado este año, pero organizaciones privadas hablan de al menos 19, porque incluyen casos que, en principio, se refieren a periodistas muertos en circunstancias ajenas a su trabajo, como robos o peleas.

En su artículo, Román criticó la decisión de absolver al ex presidente Enrique Peña Nieto, y al ex ministro de Defensa Salvador Cienfuegos, a quienes señalaron como “jefes políticos y militares” del ex procurador general Jesús Murillo Karam, detenido el viernes pasado en medio de la investigación del caso.

El jueves pasado, la organización Artículo 19 denunció que las agresiones contra la prensa en México se registran cada 14 horas. También señalaron que 34 trabajadores de los medios de comunicación han sido asesinados durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador.