Inflación en Argentina impacta más en barrios populares

La lechuga subió un 178,57% en julio

Según un informe del Instituto de Investigaciones Sociales y Económicas (Isepci) difundido este martes, la inflación en el conurbano bonaerense, donde reside la mayoría de la clase trabajadora, alcanzó el 11% en julio, lo que equivale a decir que estuvo 5 puntos porcentuales por encima del 6% promedio del país según las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

“Es necesario frenar urgentemente el impulso inflacionario”, destacó el documento del Isepci tras revelar que una familia tipo, compuesta por dos adultos y dos niños, necesitaba AR$ 50.411,85 (unos US$ 178, al cambio no oficial) para no caer por debajo de la línea de indigencia, cuando el salario mínimo de AR$ 47.850 no alcanza para cubrir la canasta básica de alimentos una vez restados gastos de vivienda y otros.

El Isepci releva todos los meses una canasta de 57 productos en 900 comercios locales de 20 partidos del conurbano bonaerense.

Las frutas y verduras subieron un 17,47% para un total de 74,57% en los primeros siete meses del año. Los comestibles en general aumentaron 14,53% en un mes para un total de 64,53% y la carne subió 3,81% y para un acumulado de 43,81%.

”Es necesario frenar el impulso inflacionario (que está motivado por múltiples causas difíciles de abordar simultáneamente), pero este objetivo no puede buscarse frenando la actividad económica y achicando el déficit fiscal mediante la reducción del gasto del Estado“, subrayó el informe.

”El déficit de las cuentas públicas debe reducirse aumentando la recaudación de impuestos, imponiendo más aportes fiscales a los sectores económicos que vienen aumentando sus ya enormes ganancias”, continuó el documento.

El relevamiento también mostró que una familia tipo necesita AR$ 112.922,54 (US$ 383) para cubrir su Canasta Básica Total (CBT), lo que significa un aumento del 11% mensual. La CBT incluye productos esenciales, además de alimentos, como el transporte, la salud, la educación, el mantenimiento del hogar, los servicios, el combustible y la ropa, entre otros artículos, para evitar caer por debajo de la línea de pobreza. Si ambos adultos de la familia ganaran un salario mínimo, seguirían sin alcanzar ese nivel.

En el conurbano bonaerense, la cebolla subió 183,33%; la lechuga, 178,57%; la zanahoria, 122,22%; el azúcar y la acelga, 116,67%; el pan, 93,33%; las galletas, 90,67%; la harina de trigo, 85,71%; el pollo, 84,62%; el espinazo, 78,57%; la nalga, 73,33%; el asado, 71,64%; y la carne picada, 70%.

En medio de este escenario, el superministro Sergio Massa y su equipo van a iniciar este miércoles conversaciones con los empresarios del sector alimentario para abordar el problema después de que la inflación de julio fuera la más alta de los últimos 20 años, y no se frenara en agosto.

Las autoridades económicas también discutirán la inflación con las empresas farmacéuticas tras los fuertes aumentos en el precio de los medicamentos, según informaron medios bonaerenses.