Líder ucraniano quiere que Latinoamérica se sume a las sanciones contra Rusia

No hay que perdonar a Rusia, pero tampoco hay que vengarse, dijo Zelensky en un foro universitario chileno

Durante un foro virtual celebrado en la Universidad Católica de Chile, el presidente de Ucrania, Volodymir Zelensky, afirmó que Rusia no quiere que su país estreche lazos con América Latina, a la que instó a sumarse a las sanciones globales contra su enemigo.

La Federación Rusa “no quiere que Ucrania se acerque a los países latinoamericanos”, argumentó Zelensky al instar a los países de esta región a sumarse a las sanciones globales contra el Gobierno de Vladimir Putin.

“Lo que nos importa es que los países latinoamericanos conozcan la verdad y compartan nuestra verdad con los demás”, dijo Zelensky. Consultado por lo que espera de los países latinoamericanos, el dirigente ucraniano respondió que “quiero que se sumen a esas políticas que lleva a cabo Estados Unidos, para hacer más efectiva esa política de sanciones”.

Y prosiguió: “No mantengan comercio con Rusia, para que los rusos entiendan que hay que pagar un alto precio por ello. También, cesar cualquier actividad comercial con Rusia o impedir la llegada de turistas rusos a territorio latinoamericano.”

“Creo que no tenemos suficiente comunicación entre nuestros países en términos de líderes, en términos de relaciones bilaterales, y creo que hay que corregirlo”, agregó Zelensky. “Hay que entender que la Federación Rusa trata de impedir nuestros contactos con los países de América Latina y África, porque Rusia tiene su influencia”, dijo.

Zelensky también subrayó que ya hay ciudadanos y autoridades de otras partes del mundo que han elegido una ciudad o región ucraniana para contribuir a la reconstrucción. “Nos ayudan, vienen con sus empresas, sus expertos, sus jóvenes, sus equipos, y reconstruyen nuestro país con nosotros, devolviéndole la vida”, explicó. También expresó su interés en que estudiantes de la región visiten Ucrania para contribuir con su juventud a la reconstrucción.

“Los países latinoamericanos pueden hacer lo mismo: elegir una ciudad que les guste y vengan a visitarnos, y creo que eso también nos puede importar porque las relaciones bilaterales se construyen siempre sobre la base de la convivencia”, insistió Zelensky.

También dijo que había hablado con el presidente chileno, Gabriel Boric Font, sobre la posibilidad de enviar especialistas chilenos para desminar zonas de Ucrania. Zelensky invitó asimismo a los periodistas chilenos a viajar a Ucrania. “No queremos ocultar nada, queremos que nuestra verdad llegue a vuestros países”, señaló. ”Quiero que todos los periodistas vengan a mi país, que se comuniquen y vean con sus ojos las consecuencias de la guerra y luego traigan todas sus reproducciones a ustedes (el público), y entonces podrán entender lo que Rusia hizo contra nosotros, y será entonces cuando ya podrán decir qué pueden hacer para ayudarnos a parar esa guerra“.

”Tenemos muchos dolores en común. Tenemos una sociedad que es fuerte, que se defiende, pero si alguien nos visita por la paz somos capaces de ser verdaderos amigos. Creo que eso es lo que falta, lo que falta para conocernos“, afirmó además Zelensky.

”El alma de cada ucraniano se transformó en un dolor increíble y no creo que ese dolor pase muy rápido (...) Lo que queremos es que vuelva la vida. No va a ser como antes, naturalmente, no va a ser lo mismo nunca. Nunca lo perdonaremos. No queremos las disculpas de Rusia, no las necesitamos, no queremos vivir cerca de ellos, pero es la vida, son nuestros vecinos, y no podemos alejarnos de casa e irnos a otro sitio“, añadió.

”Nos robaron el corazón, el alma, la vida... Por eso no hay perdón. Pero nunca intentaremos vengarnos“, subrayó el presidente. ”Cuando hablamos de la guerra de Rusia contra Ucrania hablamos de ocho años; cuando hablamos de las víctimas, empezamos esta historia no desde febrero de 2022, sino desde 2014, cuando empezaron a matar a los ucranianos sólo por ser ucranianos.”

(Fuente: ANSA)