Renuncia vicepresidente paraguayo tras ingresar a lista de corruptos de EEUU

Velázquez mantuvo su inocencia, pero dijo que renunciaría para no salpicar al presidente Abdo ni al Partido Colorado

El vicepresidente paraguayo, Hugo Velázquez, anunció este viernes en una entrevista radiofónica que renunciará a su cargo y se retirará de la carrera presidencial tras ser incluido por Estados Unidos en la lista de personas “significativamente corruptas”, en la que se suma al ex presidente Horacio Cartés.

La medida estadounidense también incluye a la esposa y a los hijos de Velázquez y supone la prohibición de por vida de entrar en Estados Unidos y de utilizar su dinero o sus bienes allí.

”Me cayó como un balde de agua fría. No sé de qué estaba hablando (el embajador de Estados Unidos en Paraguay, Marc Ostfield). Como precandidato a la Presidencia de la República, teniendo como discurso la lucha contra el crimen organizado, esto me hace sentir mal y tengo que ser consecuente“, dijo Velázquez.

El embajador Ostfield argumentó en conferencia de prensa que el segundo al mando obstruyó una investigación que lo amenazaba a él y a sus intereses económicos. También mencionó un soborno que ascendería a un millón de dólares.

”Fue muy volátil la denuncia de un supuesto soborno, no sé si hay una causa penal. No tengo idea de la acusación. Debo cuidar los principios por los que he luchado“, continuó Velázquez. Insistió en que ”hay una laguna en el caso“ que lo involucra.

Velázquez admitió que el presidente Mario Abdo Benítez le avisó del anuncio de EE.UU. con tres minutos de antelación. Añadió que estaba tranquilo y que quería no afectar a Abdo ni al Partido Colorado, de ahí sus renuncias.

”Hablo con la tranquilidad que me da mi conducta, porque no hice lo que me están acusando (intento de soborno). Hablo con la conciencia limpia“, dijo.

Lourdes Samaniego de Velázquez fiscal general adjunta en uso de licencia, y también fue alcanzada por la sanción estadounidense. Velázquez dijo que aún no había discutido el asunto con su esposa, pero que deseaba que ella también renunciara a su cargo.

”Hoy el Departamento de Estado designó al vicepresidente paraguayo Hugo Velázquez y a su asociado Juan Carlos Duarte como inelegibles para ingresar a los Estados Unidos por estar involucrados en importantes actos de corrupción. Estamos comprometidos con el apoyo a la democracia y la promoción de la rendición de cuentas de los funcionarios corruptos”, informó el secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a través de Twitter.

Hace tres semanas, Ostfield anunció que el ex presidente Cartés (2013-2018) había sido incluido en la lista de políticos y empresarios “significativamente corruptos” por obstrucción en una investigación transnacional.

“Cartes utilizó la Presidencia de Paraguay para obstruir una investigación que involucraba a su socio”, dijo Ostfield sobre el cambista Darío Messer, quien era investigado por casos de corrupción en Brasil, estaba prófugo de la justicia y luego fue detenido en Paraguay. Se sospecha que eran socios y que el ex presidente lo ayudó a esconderse. Según el diplomático, esta asociación “permitió a Cartés participar en actividades corruptas, terroristas y otras consideradas ilícitas por Estados Unidos”.

Según el artículo 234 de la Constitución de Paraguay, si la vacante definitiva de la Vicepresidencia se produce durante los dos últimos años, el Congreso, por mayoría absoluta de sus miembros, designará a la persona que ocupará el cargo por el resto del período. Podrá ser designada cualquier persona que cumpla con los requisitos legales para el cargo, no necesariamente un miembro del Parlamento.

Los requisitos son: Ciudadanía natural paraguaya, una edad mínima de 35 años y estar en pleno ejercicio de sus derechos civiles o políticos. El Congreso debe aceptar primero la renuncia de Velázquez. Para la elección del nuevo vicepresidente, los miembros del Congreso actuarán como órgano unicameral. Si la persona elegida para la vicepresidencia es precandidata a algún cargo electivo, deberá renunciar a su candidatura.