Concurso para estudiantes universitarios uruguayos que quieran conocer las Islas Falkland

Grupos de anteriores estudiantes universitarios que visitaron las Falklands durante una semana

El Gobierno de las Islas Falkland y las embajada británicas en Uruguay, Chile, Brasil y Argentina invitan a estudiantes universitarios de estos países a participar en el concurso “Why would I like to meet my neighbours in the Falkland Islands?”

Esta competencia tiene como premio un viaje de una semana a las Islas Falkland con todos los gastos pagos. Para participar, los estudiantes universitarios uruguayos deben enviar un video de un minuto en inglés respondiendo a la pregunta “Why would I like to meet my neighbours in the Falkland Islands?” hasta el 28 de agosto de 2022 a concursofalkland@gmail.com.

Los concursantes uruguayos preseleccionados serán invitados a realizar una presentación el lunes 12 de septiembre en el Pabellón Británico, durante la Expo Prado 2022, ante la embajadora británica Faye O’Connor y representantes de la embajada británica y las Islas Falkland.

Esta iniciativa es parte de una competencia regional organizada por quinta vez, en coordinación con las embajadas británicas en Uruguay, Brasil, Chile y Argentina. Se premiará a un estudiante por cada país participante. Los cuatro ganadores viajarán juntos y se alojarán con una familia local para conocer de primera mano cómo es la vida en las Falklands.

El concurso busca promover el intercambio cultural entre las Islas Falkland y los países participantes y aumentar el conocimiento de los estudiantes sobre las Islas y sus habitantes. Por esta razón, la competencia apunta a un ganador activo en redes sociales, que esté dispuesto a compartir su experiencia a través de estos canales.

Revisa las bases concurso Bases concurso universitario Uruguay 2022 (ODT, 8.69 KB).

Conoce a Victoria Alvez, ganadora del concurso Islas Falkland – 2019