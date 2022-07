Fauci y la OMS coinciden: las vacunas no bastan para detener la viruela del mono

Los gobiernos deben centrarse en la lucha contra los prejuicios discriminatorios para que las personas que puedan estar infectadas acudan a recibir tratamiento médico, argumentó Fauci

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha advertido esta semana que las vacunas por sí solas no son suficientes para detener la propagación de la epidemia de viruela del mono e instó a las personas en riesgo a tomar precauciones adicionales.

Por su parte, el Dr. Anthony Fauci, asesor médico principal de la Casa Blanca, declaró en una entrevista televisada que cerca del 99% de los casos se han producido en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres. Fauci también pidió al gobierno federal de EE.UU. combatir cualquier estigma homófobo, concentrándose en el propio virus y no en las personas infectadas.

Aunque se han detectado casos de transmisión no sexual, el jefe europeo de la OMS, Hans Kluge, subrayó que ”debemos responder centrándonos en el modo de transmisión dominante (el contacto piel con piel durante los actos sexuales) y en sus grupos de mayor riesgo”.

La OMS activó el sábado pasado su máximo nivel de alerta sanitaria para tratar de contener el brote de viruela del mono, del que se han notificado 19.188 casos confirmados, con 3.591 casos en Estados Unidos, según los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC). En Nueva York se produjeron 900 de esos casos, y en California se produjo la segunda mayor concentración, con 356 casos confirmados. Hasta ahora, sólo se han producido dos casos en niños.

“La viruela del mono es generalmente una enfermedad autolimitada, pero en este caso las cosas están siendo diferentes. En la región europea de la OMS, la epidemia ha visto cómo el virus se ha extendido rápidamente, con 37 países y zonas afectadas hasta el momento, con evidencias de transmisión local en curso”, dijo Kluge.

Las 160.000 dosis de vacunas que tiene la UE “para responder a las necesidades inmediatas de los Estados miembros están ahora en fase de distribución y seguimos vigilando de cerca la situación”, señaló también.

No existen tratamientos ni vacunas específicas para las infecciones por el virus de la viruela del mono, pero varios países están utilizando medicamentos antivirales y vacunas que se desarrollaron para proteger contra la viruela, que fue erradicada en la década de 1980. La vacuna de “segunda generación” contra la viruela del mono ACAM2000 fue aprobada para su uso en los Estados Unidos, pero los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomendaron que no se utilizara en personas con problemas de salud, como un sistema inmunitario debilitado y afecciones cutáneas como la dermatitis atópica/eczema o el embarazo.

Mientras tanto, la OMS ha emitido una advertencia: “A los que actualmente corren mayor riesgo -los hombres que tienen relaciones sexuales con hombres y especialmente los que tienen múltiples parejas sexuales- les decimos: Infórmense: sabemos cómo se está propagando la enfermedad, y también qué se puede hacer para protegerse. Considere la posibilidad de limitar sus parejas e interacciones sexuales en este momento. Puede ser un mensaje duro, pero ser precavido puede protegerte a ti y a tu comunidad. Aunque la vacunación puede estar disponible para algunas personas con mayor riesgo de exposición, no es una bala de plata, y aún así le pedimos que tome medidas para disminuir ese riesgo por el momento. Si tienes o crees que tienes viruela del mono, eres infeccioso, así que haz todo lo que puedas para evitar la propagación de la enfermedad. Aíslese si puede, no mantenga relaciones sexuales mientras se recupera y no asista a fiestas o reuniones multitudinarias en las que se produzca un contacto estrecho.”

En una opinión coincidente, Fauci dijo que “tenemos que entender la modalidad de transmisión, las manifestaciones, también el riesgo para personas como niños y mujeres embarazadas”, dijo. “Realmente hay un riesgo profundo”.

“Hay que llegar a la comunidad. Les facilitas el acceso a las pruebas, al tratamiento y a las vacunas, en lugar de convertirlo en una situación en la que la gente tenga miedo de acudir a ese tipo de cosas”, señaló también Fauci en relación con el sesgo de la orientación sexual.

Los CDC afirmaron que el riesgo de contraer la viruela del mono en EE.UU. es bajo, pero que cualquier persona que esté en contacto estrecho con un individuo portador de la enfermedad corre el riesgo de infectarse, al tiempo que insistieron en que aún no había datos disponibles sobre la eficacia de las vacunas utilizadas durante el actual brote de viruela del mono.