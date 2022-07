Severas sanciones a empresas de telemarketing en Brasil por excesiva osadía

La Secretaría Nacional del Consumidor (Senacon) de Brasil ha suspendido a 180 empresas por sus prácticas de telemarketing que acosan a los posibles consumidores de forma irrestricta, según se informó este lunes.

El organismo, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP), explicó que la suspensión es permanente.

La iniciativa busca combatir las llamadas no solicitadas para ofrecer productos o servicios. Según la Senacon, la mayoría de las empresas utilizan datos de usuarios obtenidos de forma ilegal.

La prohibición se aplica desde el 18 de julio a las empresas de telemarketing que operan a nivel nacional, estatal y municipal.

La medida se tomó después de que se registraran más de 14.000 quejas en tres años en el Sistema Nacional de Información de Protección al Consumidor (Sindec) y a través del sitio web consumidor.gov.br, explicó el MJSP.

“Un anciano afirmó haber recibido más de 3.000 llamadas de telemarketing en los cinco números de teléfono que tenía”, señaló el MJSP en un comunicado.

La suspensión no se aplica al telemarketing pasivo, en el que el cliente llama a la empresa, ni a las solicitudes de donaciones, ni a las llamadas expresamente autorizadas por los consumidores.

Según la Senacon, existen indicios de que las empresas responsables de las llamadas no autorizadas han cometido un delito de comercio ilegal de datos personales.

Si alguna de las 180 empresas afectadas no cumple con la decisión de suspender sus actividades, se aplicará una multa diaria de R$ 1.000 (US$ 184) hasta R$ 13 millones (US$ 2.390.541,40).

La agencia gubernamental también dijo que los consumidores tendrán pronto un canal de comunicación directa para denunciar a las empresas que continúen haciendo llamadas de telemarketing abusivas, incluso después de que se haya tomado esta medida.

