Productores de Falklands enfrentan dificultades para llegar con carne y lana a mercados

La Compañía de Carnes de las Falklands, FIMCO, habilitada por Europa y montada para mejorar la explotación, incluyendo más carne

La Compañía de Carnes de las Falklands, FIMCO, que opera una planta de faena y procesadora de ovinos y vacunos, anunció que sus actividades tienden a normalizarse, tras el hiato generado por la pandemia y las dificultades para exportar y embarcar cortes ovinos y vacunos.

En efecto durante la Semana de la Producción agropecuaria, organizada por la Asociación Rural de las Falklands y que se está desarrollando en estos días en Stanley, el Gerente General de FIMCO, David Roberts, dijo que se estaban haciendo los máximos esfuerzos para organizar y comenzar la zafra de faena lo antes posible y así evitar el descarte en las majadas que generalmente se inicia tras la esquila y en función de la abundancia de pasturas.

“FIMCO ha iniciado planes para la zafra de faena a principios de noviembre”, sostuvo Roberts. “Estamos organizando todo con miras a arrancar de ser posible, el mismo primero de noviembre”, agregó. Empero en la mesa redonda donde FIMCO explicó la situación del mercado y sus posibilidades, hubo voces disidentes quienes afirmaron que planificaciones similares ya se habían anticipado pero que “no llegaron a confirmarse”.

Sin embargo el gerente general Roberts detalló que ya estaban en marcha los permisos de trabajo y exigencias sanitarias para traer personal zafral de Africa del Sur. La planta de faena de las Falklands en plena zafra trabaja fundamentalmente con mano de obra de Chile, Punta Arenas, pero debido a la interrupción de los vuelos, (recién reinaugurados este mes tras más de dos años de suspensión) y los protocolos sanitarios, por lo visto se optó por Africa del Sur, donde si bien más distante, las relaciones son más fluidas y confiable, exentas de potenciales perturbaciones políticas.

Las Falklands previo a la interrupción por la pandemia exportaba cordero a la Unión Europea, en volúmenes aún menores pero crecientes, y si bien ahora tiene además el inconveniente del Brexit, y debe pagar aranceles para ingresar a la UE, los valores internacionales para la carne ovina resultan tentadores y rentables.

Además del tema de la faena y aligerar las majadas, FIMCO también discutió con productores las perspectivas para reanudar el programa de de cría y engorde de corderos/borregos, para el cual existe un mercado firme y rentable explicó Roberts.

Otro asunto que se abordó durante la Semana de la Producción fue el embarque de lana de las Falklands, el cual había sido denunciado por el legislador electo John Birmingham, debido a lo irregular del abastecimiento de las Islas durante la pandemia. En efecto el barco que cumple dichas funciones para MPC, y en vista de la escasez de transporte marítimo a nivel mundial, se aprovechó para despachar contenedores con fardos de lana, pero sin garantía de regularidad.

Al respecto la asociación que nuclea a los Productores de Lana de las Falklands se puso en contacto con el ministerio de defensa británico para saber de fechas e itinerarios.

De acuerdo a lo informado el próximo barco de abastecimiento llega las Islas el 23 de julio y el 26 parte de retorno, por lo tanto “se anticipa que habrá suficiente capacidad en el viaje de retorno para realizar un flete de material no militar, y se espera poder cargar, en dicho viaje, los restantes contenedores con lana que aún aguardan ser despachados”.

Pero también se aclara que próximo viaje del barco de abastecimiento de MPC recién se espera arribe a las Falklands para el 21 de agosto, y se aclara que ”vista la situación en curso en Europa, el buque rodado (Roll on Roll off) MV Hurst Point, del ministerio de defensa ha sido reasignado y por lo tanto se espera que sea reemplazado por uno similar civil, bajo el sistema de charter y con capacidad para operar pero con el sistema de izado (Lift on Lift off).

Como dato final digamos que la majada de las Falklands es de unas 480,00 cabezas y un rodeo de 5.500 vacunos. La producción total de lana alcanza unas 1,800 toneladas, (Polworth, Corriedale y algo de Merino). La planta de faena llega a procesar hasta 80,000 ovinos por zafra.