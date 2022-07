Embajador de EE.UU. dice que Argentina tiene por delante una oportunidad única

Para Stanley, Malvinas “es un tema complicado”

El embajador de EE.UU. en Buenos Aires, Marc Stanley, dijo este martes a un Comité Senatorial local que las empresas de su país estaban ansiosas por entrar en el mercado argentino para aprovechar la oportunidad histórica de alimentar al mundo en medio de la escasez derivada de la guerra en Ucrania.

El diplomático insistió en que se trata de una oportunidad “única en la vida” para Argentina.

Stanley también dijo que era el momento de producir más combustible para el mundo y añadió que le gustaría que el Reino Unido reanudara las conversaciones con Argentina sobre las Falklands/Malvinas.

El embajador subrayó que su país desea “desesperadamente” una “relación fuerte” y una “asociación” con Argentina. También señaló que, a pesar de los conflictos existentes en ambos países, confiaba en que la democracia prevalecería.

“Tenemos nuestros desafíos, pero ambas democracias prevalecerán”, pronosticó Stanley durante una reunión a pedido de Stanley con los miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores. “Hay muchas cosas en las que podemos trabajar. De hecho, tenemos empresas estadounidenses esperando en la puerta para entrar en su país”, añadió Stanley.

El diplomático también destacó el aval del Congreso al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) e insistió en que el estado actual de las cosas es “una oportunidad única para Argentina.”

“Ahora tienen desafíos económicos. Y es una gran ola. El mundo necesita combustible y alimentos. Y ustedes tienen todo eso”, dijo Stanley. También subrayó que Estados Unidos “está aquí para ayudar a Argentina a alimentar y dar energía al mundo”.

“El gas que está debajo de la tierra no vale nada si no lo sacas”, señaló también. “Queremos desesperadamente una relación fuerte con Argentina. Tenemos algo que el mundo necesita y queremos asociarnos con ustedes. Queremos ayudar”, subrayó.

Stanley también admitió que “me di cuenta de que Malvinas es un tema muy emocional para ustedes. Odio esa disputa por varias razones. No podemos vender armas a Argentina que contengan piezas británicas. Además, la disputa impide más inversiones británicas en Argentina”, explicó.

“Me gustaría ver una negociación entre las dos partes”, insistió Stanley. “Boris Johnson, el otro día, parecía no tener interés en seguir negociando cuando habló con el Presidente Fernández, pero es un tema complicado”, indicó Stanley.

El embajador también reconoció estar en desacuerdo con la reciente decisión del Tribunal Supremo de EE.UU. de anular la sentencia Roe v Wade de 1973, que supuso el reconocimiento del aborto como un derecho de toda mujer embarazada. “Es una sentencia con la que no estoy de acuerdo, pero tengo que aceptarla. Sólo puedo decir que la democracia funciona. La vida no se acaba porque la justicia no comparta nuestro punto de vista”, dijo.

La reunión fue presidida por el titular de la comisión (y ex presidente de la Nación) Adolfo Rodríguez Saa y contó con la participación de legisladores de las dos principales coaliciones: Frente de Todos (FdT) y la opositora Juntos por el Cambio (JxC).