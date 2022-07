Perú vuelve a la obligatoriedad del uso de mascarillas

El uso de mascarillas es una medida racional, según los expertos sanitarios

Las autoridades sanitarias peruanas restablecieron el lunes la obligatoriedad del uso de mascarillas tanto en ambientes interiores como exteriores ante la cuarta ola de COVID-19 que afecta al país.

El ministro de Salud, Jorge López, dijo que “todos están obligados a usar mascarilla, absolutamente todos” e invitó a la población peruana a cumplir con esta medida en cualquier entorno.

Según datos oficiales, junio fue el mes menos mortífero de la pandemia, con 321 óbitos registrados por la enfermedad que ha costado más de 10.000 vidas a nivel nacional.

López insistió en que “lo que estamos priorizando es el uso de mascarillas, para enfatizar la vacunación, que es la única forma que estamos viendo que tiene efecto para evitar que nuestra población llegue a un hospital o necesite una cama de UCI”.

Añadió que la vacunación entre los ciudadanos menores de edad ha disminuido e invitó a los tutores a llevar a sus familias a los centros de vacunación.

Mientras tanto, en la vecina Colombia, el Instituto Nacional de Salud dio a conocer su informe de vigilancia rutinaria del COVID-19, que mostró un notorio incremento de casos del linaje BA.5 de la variante Ómicron, además de un aumento significativo de casos en comparación con la última semana de mayo en todos los grupos de edad.

Tras el informe, el INS insistió en la importancia de las medidas de higiene como el lavado de manos y el uso de mascarillas, lo cual “es racional y no se puede abandonar”, según la directora general del INS, Martha Ospina.

“Si estoy en una multitud, me pongo la mascarilla y me protejo de todos los virus respiratorios, no sólo del COVID-19. Si tengo síntomas respiratorios, me pongo la mascarilla”, agregó.

La médica insistió en que la gente no baje la guardia porque la circulación del virus sigue activa y la pandemia no ha terminado.