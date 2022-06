Muere la mujer más longeva de Argentina a los 115 años

Desde enero, Casilda era también la persona más longeva de América Latina

Aunque nació en Paraguay, Casilda Benegas de Gallegos era la mujer más longeva de Argentina. Murió en Mar del Plata a los 115 años, tras sobrevivir a un ataque de COVID-19 en 2020.

“Siempre la recordaré así, riendo. Es difícil no sentir un dolor enorme al saber que ya no te tendremos entre nosotros y a la vez me hace feliz saber que te queremos y disfrutamos mucho”, dijo Mayra, una de sus bisnietas, en Facebook.

“Somos la familia más afortunada del planeta porque te hemos tenido en nuestras vidas mucho más de lo que podíamos imaginar. Casildita, te amaré por el resto de mi vida y mucho más”, agregó Mayra.

Casilda había llegado a Argentina en 1945. Recorrió varias provincias del norte hasta instalarse en Mar del Plata, donde vivió hasta 2001. Entre 2001 y 2013 residió en España, pero ese año regresó a Mar del Plata para alojarse en un hogar de ancianos de esa ciudad. En 2020, para la época navideña, Casilda se infectó con el virus COVID-19, pero superó la enfermedad sin síntomas, convirtiéndose así en la segunda persona de mayor edad a nivel mundial en recuperarse de la enfermedad y en la cuarta persona de mayor edad en el mundo en vacunarse contra ella.

Durante sus últimos años, Casilda hablaba muy poco, y sobre todo en guaraní. Le sobreviven dos hijos, ocho nietos, ocho bisnietos y tres tataranietos.

Desde el pasado mes de enero, cuando murió la brasileña Antonia da Santa Cruz, Casilda se había convertido en la persona más longeva de América Latina, según el sitio Gerontology Wiki. En el momento de su muerte, también era la cuarta mujer más vieja del mundo, según la misma fuente.

El Ayuntamiento de Mar del Plata la había nombrado ciudadana destacada el año pasado.