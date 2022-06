Colombia confirma los 3 primeros casos de viruela del mono

Las autoridades sanitarias colombianas confirmaron este jueves la detección de los tres primeros casos locales de viruela del mono. Además, se ha comprobado que dos de los pacientes habían viajado recientemente a Europa.

También el jueves, Argentina confirmó un cuarto caso de la enfermedad, el mismo día en que el comité de emergencia de la Organización Mundial de la Salud se reunió para determinar si se declara la viruela del mono como pandemia o no.

Dos de los casos colombianos se dieron en Bogotá y el otro en Medellín, se informó también. “Fueron identificados en Bogotá con antecedentes de viaje a Europa y, tras la toma de muestras de suero, exudado de lesiones e hisopo faríngeo, se encuentran en aislamiento con rastreo de contactos”, según un comunicado del Ministerio de Salud.

La directora de Epidemiología y Demografía, Claudia Cuéllar, llamó a todos los colombianos a no entrar en pánico, sino a estar alerta ante la posible aparición de síntomas o la sospecha de haber estado en contacto cercano con un paciente confirmado. En cualquiera de los casos, ”llame a su EPS (Entidad Prestadora de Salud) o acuda al centro de salud más cercano“, dijo.

Las autoridades argentinas confirmaron este jueves un nuevo caso de viruela del mono en el país, que suma cuatro contagios hasta el momento.

El paciente argentino es un hombre de 45 años, residente en la provincia de Mendoza, que había viajado a España en los últimos 21 días y que presentaba fiebre superior a los 38 grados, además de inflamación de los ganglios linfáticos y erupciones vesiculares el 15 de junio. El 19 de junio se sospechó por primera vez que se trataba de viruela del mono y el 21 de junio se enviaron muestras al laboratorio. ”Por el momento, su estado de salud es bueno y está sometido al aislamiento correspondiente”, según las autoridades argentinas.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado alrededor de 3.500 casos en 42 países durante las últimas seis semanas, por lo que se ha convocado un comité de emergencia en Ginebra para evaluar si el brote de viruela del mono constituye una “emergencia de salud pública de importancia internacional”. Este es el nivel más alto de alerta que puede declarar la agencia, una consideración que actualmente tienen el coronavirus y la poliomielitis.

Con esta declaración se pretende aumentar la coordinación entre los países y reforzar los mecanismos de búsqueda activa de casos y la aplicación de medidas en todo el mundo para ayudar a frenar la circulación del virus, algo que debería producirse en las próximas semanas.

Los resultados de la reunión se anunciarán a la prensa el viernes a mediodía, hora local, o el sábado por la mañana, cuando se espera que también se publique una declaración.

La reunión del comité se produce en medio de una creciente preocupación por el aumento de casos en zonas no endémicas fuera de África, especialmente en Europa pero también en América, con casos asimismo en Asia y Oceanía.

España ha tomado el relevo como país con el mayor número de casos (más de 800), seguido del Reino Unido (793), Alemania (592), Portugal (317), Francia (277), Canadá (245), Países Bajos (167) y Estados Unidos (156), según las cifras publicadas por la OMS el jueves por la mañana.

Varios científicos se han pronunciado a favor de ampliar la definición de caso, es decir los criterios que debe cumplir un paciente para ser sometido a pruebas que confirmen o descarten que es portador del virus de la viruela del mono.

Una carta publicada en The Lancet este mes advertía de que “la actual definición de caso no detectaría la enfermedad en un hombre heterosexual con las vesículas características de la erupción si no ha viajado [a una zona de riesgo] o es un caso confirmado”.

“Para el ojo inexperto, la viruela del mono puede confundirse fácilmente con otros diagnósticos con afecciones dermatológicas como la varicela, el herpes zoster, el herpes simple, la sífilis, la gonorrea o el molusco contagioso”, prosigue la carta.

Declarar la viruela del mono como emergencia mundial significaría que la agencia sanitaria de la ONU considera el brote como un “acontecimiento extraordinario” y que la enfermedad podría extenderse a través de más fronteras. También daría a la viruela del mono la misma distinción que la pandemia de COVID-19 y el esfuerzo en curso para erradicar la poliomielitis.

La semana pasada, el Director General de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, describió la aparición de la viruela del mono como “inusual y preocupante”. Hasta el mes pasado, la viruela del mono no había provocado brotes importantes más allá de África, donde ha enfermado durante décadas. Una de las variantes de la viruela del mono mata hasta el 10% de las personas. En África ya se han producido más de 1.400 casos este año, con 62 muertes.

La gran mayoría de los casos fuera de África se han detectado en hombres que mantienen relaciones sexuales con otros hombres, pero los científicos advierten que cualquiera que esté en contacto estrecho con una persona infectada o con su ropa o sábanas corre el riesgo de infectarse.

Aunque la OMS anuncie que la viruela del mono es una emergencia mundial, aún no está claro qué impacto podría tener. En enero de 2020, la OMS declaró la viruela del mono como una emergencia internacional, pero pocos países hicieron caso hasta marzo, cuando la organización la calificó de pandemia.

Según los expertos en salud, la erupción generada por la viruela del mono “suele comenzar de uno a tres días después de la aparición de la fiebre. Las lesiones pueden ser planas o ligeramente elevadas, llenas de un líquido claro o amarillento, y luego pueden formar costras, secarse y caerse”.

Los síntomas también incluyen dolor de cabeza, dolor muscular o de espalda, inflamación de los ganglios y fatiga, así como “erupción cutánea, que pasa por diferentes etapas hasta formar una costra que luego se cae”. Las personas infectadas son contagiosas hasta que se les caen todas las costras”, según la OMS.