Falklands concurre a Juegos de las Islas con cien atletas, a un costo de £300,000

Cheryl Roberts, Directora Gerente de Beauchene anunció un aporte con auspicio, de £50,000, para el equipode Falklands en los Juegos de Guernsey ,

El Consejo Nacional de Deportes de las Islas Falkland anunció esta semana la generosa contribución de la empresa pesquera Beauchene Fishing Co. Ltd, la cual ayudará al financiamiento del equipo de atletas de las Falklands, que el año próximo participarán de los Juegos Internacionales de las Islas, a desarrollarse en Guernsey.

Beauchene en efecto será el principal auspiciante de los Juegos, con un aporte de £50,000, los cuales serán utilizados para financiar los uniformes del equipo en las distintas disciplinas, asegurándose que todos los estudiantes participantes puedan competir, en tanto el resto será contribuido por los clubes, en materia de pasajes aéreos, otros costos y alojamiento.

Además de Beauchene contribuyen sus asociados en joint ventures, la pesquera Igueldo Fisheries Co Ltd. y South Atlantic Squid Ltd., cada una con £15,000.

Las Falkland Islands concurrirán a los Juegos de las Islas en Guernsey con un equipo de unos cien competidores en doce disciplinas, por lejos el equipo más grande reunido vez alguna por las Islas.

En los Juegos de Guernsey habrá programas deportivos en 16 especialidades y por primera vez las Falklands participarán con un equipo de baloncesto.

El costo por competidor participante se estima en unas £15,000, o sea que el Consejo de Deportes precisa recolectar unas £300,000.

Cheryl Roberts, la Directora Gerente de Beauchene dijo al respecto, “el deporte es una contribución fundamental para desarrollar un estilo de vida saludable, a la vez que crea un sentido de pertenencia a una comunidad, La gente de todas las edades se beneficia de lo que el deporte aporta a la comunidad, ya sea en materia de competencia de alto nivel o por meros motivos recreacionales. Estamos muy contentos de ayudar a nuestros deportistas y a nuestras deportistas a prepararse para tal evento y para que puedan participar de los Juegos de las Islas en Guernsey; y por supuesto les deseamos lo mejor”.