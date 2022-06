La esposa del líder opositor venezolano Guaidó teme por su vida

Guaidó sufrió heridas leves y se comprometió a mantener la lucha contra el gobierno de Maduro

La esposa del líder opositor venezolano Juan Guaidó ha expresado su preocupación por que su marido acabe asesinado tras un ataque el sábado que se cree que fue “un atentado contra su vida.”

“Mi mayor temor es que Juan termine preso o asesinado y eso pasa con frecuencia en Venezuela”, dijo tras el violento ataque perpetrado por unos 60 hombres y mujeres chavistas armados en el estado de Cojedes durante una reunión con dirigentes opositores.

“Fue una emboscada armada y violenta dirigida por dirigentes del PSUV [oficialista]. Un atentado contra su vida y la del equipo”, dijo Rosales en una entrevista radiofónica con la emisora argentina Metro. “Es la tercera vez en una semana. En Zulia los emboscaron dos veces”, continuó.

Rosales insistió en que el régimen del presidente Nicolás Maduro utiliza “la policía del Estado para perseguir, para asesinar”. Agregó que “son policías de acoso y persecución, para generar zozobra, para seguirnos y saber lo que hacemos las 24 horas del día.”

La ex candidata del PSUV a la gobernación de Cojedes, Nosliw Rodríguez, habría sido una de las personas que comandó el ataque contra Guaidó

El ex diputado antichavista Freddy Guevara mostró fotografías en las que identifica a algunos de los participantes en los hechos violentos, así como del propio Guaidó saliendo de un edificio con la camisa rota. ”Veo gente confundida (y lamentablemente gente difundiendo eso): Guaidó no fue sacado de un restaurante por venezolanos descontentos. Tampoco era un restaurante (era un espacio de reunión). Y no eran ciudadanos de a pie, sino del régimen. Fue una emboscada“, afirmó Guevara.

Un comunicado de la oposición también denunció que personas que viajaban con Guaidó habían ”recibido varios impactos de bala“ en un ”ataque violento y cobarde”, del que responsabilizó a militantes del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y a “colectivos armados”.

El propio Guaidó dijo en un aparte que no sufrió heridas graves y que ya estaba de vuelta en Caracas. Agregó que los venezolanos seguirán en las calles reclamando sus derechos.

En un mensaje en su cuenta de Twitter, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, dijo que su país estaba “profundamente preocupado” porque Guaidó “ha sido atacado por segunda vez” en dos semanas en Venezuela. “Condenamos esta escalada de actos de violencia, acoso e intimidación contra el presidente interino Juan Guaidó y todos los que defienden la democracia”, dijo Blinken.

El subsecretario para América Latina del Departamento de Estado de EEUU, Brian Nichols, expresó su preocupación por el suceso, que consideró un “ataque atroz” en el que se puso en riesgo la vida de varias personas, mientras que el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, también condenó el ataque a Guaidó.