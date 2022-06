Maduro agradece a Fernández su discurso en Los Ángeles

El mandatario venezolano habló desde Teherán, segunda parada de su actual gira mundial

El mandatario venezolano, Nicolás Maduro, agradeció este viernes al presidente argentino, Alberto Fernández, su mensaje en la Cumbre de las Américas de Los Ángeles, un encuentro del que Cuba, Venezuela y Nicaragua han sido excluidos por el país anfitrión.

Maduro dijo que las declaraciones de Fernández fueron las de un hombre valiente: “Alberto Fernández ha hecho un discurso firme, claro, valiente y ha puesto todo en su lugar”, dijo desde Irán Maduro, quien elogió la maniobra de Fernández de criticar al presidente de EE.UU., Joseph Biden, por su decisión de no invitar a esos tres países con el argumento de que no tienen gobiernos democráticos y luego ofrecerle visitar Buenos Aires para la Cumbre de la Celac en diciembre, donde no se aparta a nadie.

Maduro hizo estas declaraciones en la cadena estatal iraní HispanTV. Irán es sospechoso de haber ideado y financiado el atentado de 1994 contra la asociación social judía AMIA, por el que no se ha condenado a nadie, salvo al hombre que facilitó el vehículo atacante. Los funcionarios iraníes sospechosos de haber participado en el atentado han viajado libremente por todo el mundo a pesar de las alertas de Interpol sobre ellos.

En su discurso ante la Cumbre de las Américas, Fernández también pidió la inmediata destitución de la OEA del uruguayo Luis Almagro, bajo cuyo mandato el organismo continental ha participado en la sublevación boliviana que provocó la dimisión de Evo Morales y su sustitución por Janine Áñez, actualmente juzgada por esos hechos.

Fernández también pidió a Biden que reconduzca la política de su país hacia América Latina y cuestionó el apoyo de su antecesor Donald Trump a la administración de Mauricio Macri.

El presidente argentino también reclamó un cambio en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para que “sin más dilación, tenga que volver a gobernar América Latina y el Caribe”. Esta institución, insistió Fernández, “históricamente estuvo en manos latinoamericanas”, y ahora es dirigida por el estadounidense Mauricio Claver-Carone.

Maduro se encuentra en una gira mundial que comenzó esta semana en Ankara. Durante su estancia en Irán, el mandatario sudamericano se reunirá con autoridades locales con las que firmará un documento estratégico de 20 años, se informó.

Irán y Venezuela, cuyas relaciones se remontan a la década de 1960, han reforzado sustancialmente sus lazos a lo largo de los años, ya que su cooperación se ha enmarcado en iniciativas conjuntas para sortear las medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos y catapultar su desarrollo conjunto en diversos campos.

Los dos países son “compañeros en su lucha; en el antiimperialismo, en el anticolonialismo, en el antirracismo”, según las declaraciones de Maduro a HispanTV.

El líder también agradeció la ayuda de Irán para aliviar las medidas coercitivas de EE.UU. mediante el envío de buques petroleros, sorteando las amenazas de ataques irracionales de Washington.