Argentina: Se dispara imagen negativa de Milei

Patricia Bullrich fue la única con su imagen negativa por debajo del 50%

El aura ascendente del peculiar diputado libertario argentino Javier Milei dio un giro a la baja tras sus declaraciones sobre la apertura hacia la venta de órganos humanos por ser “un mercado como cualquier otro”, según ha revelado una encuesta a nivel nacional de la consultora Zuban, Córdoba y Asociados.

Para Gustavo Córdoba, este “aumento del rechazo y la caída de adherentes se dan en muy poco tiempo”, tal vez asociado a la “falta de un relato coherente con el debate de este tiempo” y como muestra de “los límites del amateurismo y la falta de profesionalismo” con que maneja su campaña.

“Está claro que el atractivo de Milei no son sus ideas, sino el envoltorio comunicacional: sigue siendo el mismo panelista televisivo que lleva dos años catalizando el fracaso de dos gobiernos y capitaliza el enojo de la gente con la dirigencia, no con el sistema. Esa visibilidad que lo llevó a dividir el escenario electoral en tres también expuso sus limitaciones”, agregó.

Milei tenía un 37,6% de imagen positiva en septiembre. Luego subió al 47,3% en marzo y al 47,7% en abril. En mayo bajó al 41,2%, mientras que su imagen negativa pasó del 47,8% en septiembre al 41,1% y al 40,3% en marzo y abril, subiendo al 51,4% en mayo.

Es la primera vez que la imagen del aspirante a la presidencia de 2023 cae. Ya contaba con diferenciales negativos, pero nunca su imagen negativa había superado el umbral del 50%.

El rechazo electoral es clave para los políticos, porque establece un techo en caso de segunda vuelta. Ese techo, según los especialistas, es el que llevó a Cristina Fernández de Kirchner (CFK) a no encabezar una candidatura en 2019. El mismo estudio que mide el retroceso de Milei también ha revelado que otros seis probables candidatos tienen una imagen negativa mayor que la ex mandataria.

Volviendo al caso de Milei, “hay un distanciamiento o un rechazo abierto de un sector que había puesto sus ojos en Milei, que había sido atraído por ese envoltorio poderoso desde el punto de vista comunicacional, tras frases que lo muestran tal cual es y que son extemporáneas al debate político”, destacó Córdoba.

La caída es coherente con las frases más desafortunadas pronunciadas por Milei en las últimas semanas, en el pico de su popularidad, entre ellas aquella en la que calificó la venta de órganos humanos como “un mercado más.”

“¿Qué tan lejos está eso de volver a la esclavitud?”, dijo a MercoPress un ciudadano de Buenos Aires. “Al fin y al cabo, los esclavos serían el envase en el que se comercializan esos órganos”, añadió.

De todos modos, el discurso de Milei, que no tiene límites, afectó a las dos principales fuerzas políticas del país. Paola Zuban, también socia de la consultora, había advertido semanas atrás que la tensión que provoca Milei con el sistema democrático le jugaría en contra porque “uno de los pocos grandes consensos en Argentina” es que el sistema democrático debe prevalecer.

Córdoba fue la encuestadora que más acertó en las primarias de 2019 (PASO), donde la mayoría de los otros sondeos fallaron. El estudio difundido este último fin de semana fue realizado entre el 23 y el 31 de mayo entre 2.000 casos, con un margen de error de +/- 2,19%.

Entre sus conclusiones se encuentra que el 68,5% desaprueba la gestión del gobierno nacional, el 71,8% cree que el país va en la dirección equivocada y el presidente Alberto Fernández tiene una imagen negativa del 71,1%.

En cuanto a la campaña presidencial de 2023, la encuesta se centró en el principio “nunca votaría por él/ella”, en un intento de tener una imagen más clara de cómo sería una segunda vuelta.

Desde un ángulo “positivo”, el 34,3% prefiere que gobierne un “nuevo partido o frente político”, lo que fue leído como una señal para Milei; el 31,2% prefiere que el macrista Juntos por el Cambio (JxC) vuelva al poder; y el 30,6% se mantendría fiel al peronista Frente de Todos (FdT).

Los votantes más jóvenes son los más interesados en un cambio del statu quo político. Según la consultora, el 53,6% de los argentinos entre 16 y 30 años preferiría ver caras nuevas en el Congreso y en la Casa Rosada.

Luego, el informe ahonda en los pisos electorales, los techos y el rechazo. En otras palabras: “votos seguros”, “votos probables” y “nunca le votaría”.

En esta última categoría, que mide efectivamente las posibilidades de un candidato en una segunda vuelta, Alberto Fernández encabeza la lista con el 68,2%, el ex vicepresidente Daniel Scioli con el 67,4%, el gobernador de Córdoba Juan Schiaretti con el 67,1%, el gobernador de Jujuy Gerardo Morales con el 66,4%, el presidente de la Cámara Baja Sergio Massa con el 66,2%, CFK con el 63,1%, el ex ministro de Economía (bajo CFK) y actual senador opositor Martín Lousteau con el 58 7%, la ex gobernadora de Buenos Aires María Eugenia Vidal 58,2%, el ministro del Interior Wado de Pedro 57,3%, el ex senador peronista y candidato a vicepresidente de JxC Miguel Pichetto 57,2%, Milei 54,2%, Mauricio Macri 52,8%, el alcalde de Buenos Aires Horacio Rodríguez Larreta 51,6%, el diputado de JxC Facundo Manes 50,5% y la presidenta del PRO Patricia Bullrich 46,7%.

En este escenario, la ex presidenta tendría un mejor desempeño que la mayoría de los candidatos del peronismo. También es la que tiene el piso más alto: 29,2% de votos seguros, mientras que Bullrich fue la única que mostró una imagen de “nunca lo votaría” por debajo del 50%.