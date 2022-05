Gómez Alcorta responde a la promesa de Milei de cerrar el Ministerio de la Mujer

Gómez Alcorta dijo que la opinión de Milei era el discurso infantil de un legislador de la derecha zombi y terraplanista

La ministra de la Mujer, Género y Diversidad de Argentina, Elizabeth Gómez Alcorta, respondió este miércoles a la promesa del diputado Javier Milei de que si es elegido presidente cerrará esa cartera porque no se disculpará por tener pene.

“Me parece ridículo cerrar un ministerio por tener un pene”, respondió Gómez Alcorta. “Hay dos posturas: los que creen que no tienen que hacer nada para que esto mejore o los que pensamos que el Estado debe 'moverse' con un papel hacia la igualdad”, prosiguió.

Gómez Alcorta también lamentó la opinión de Milei y añadió: “¿Cómo se puede debatir u opinar si se tiene enfrente a un zombi terraplanista de derecha? Una derecha que niega el cambio climático, que te dice que no hay que vacunarse y que hay que cerrar un ministerio porque tiene pene. No hay manera”.

La ministra de la Mujer también dijo estar dispuesta a “debatir e intercambiar opiniones con cualquiera”, pero dejó claro que el posicionamiento respecto a la igualdad de género es “profundamente ideológico”.

“Hay gente que piensa que las mujeres no lo consiguen y otra gente que piensa que partimos de lugares diferentes, de más atrás”, señaló también. “La razón que argumentan para cerrar [el ministerio] es que la violencia contra las mujeres y los femicidios no han disminuido. Entonces, ¿hay que cerrar el Ministerio de Seguridad porque hay delincuentes? ¿El Ministerio de Salud porque la gente se sigue enfermando? ¿El Ministerio de Trabajo porque hay desempleo? ¿O el Ministerio de Desarrollo Social porque sigue habiendo pobres? Es un discurso infantil”, subrayó Gómez Alcorta.

“No tengo ningún motivo para sentirme avergonzado por ser un hombre blanco, rubio y de ojos celestes. No voy a ceder nada al marxismo cultural. Con esto saben que el Ministerio de la Mujer pierde la pista, porque la única igualdad es ante la ley”, había dicho Milei a su público al lanzar su nueva obra en la Feria del Libro de Buenos Aires.

“Entonces, cuando uno dice '¿Por qué las matan? ¿Por qué las violan? Bueno, algunos piensan que es culpa nuestra. Hay otros que dicen que no, que si vos tenés menos oportunidades, menos autonomía, no tenés trabajo, te quedás con los chicos y el tipo se va y no podés tener una vida independiente, eso impacta”, profundizó Gómez Alcorta.