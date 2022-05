Sociedad argentina indignada porque el presidente ”compra” su violación de cuarentena

No es una persona común, clamó Musse

La sociedad argentina se indignó este martes tras conocerse que el presidente Alberto Fernández y la primera dama Fabiola Yáñez se libraron mediante una multa por haber violado el confinamiento domiciliario que el propio mandatario había decretado durante las primeras etapas de la pandemia de COVID-19.

“Aquí no pasó nada”, fue la imagen luego de que el Poder Judicial aceptara que la pareja presidencial pagara una multa (o una donación) por la supuesta falta, en momentos en que la mayoría de los ciudadanos eran alentados a no ver a sus seres queridos.

Según el jefe de Estado, Yáñez había organizado una fiesta de cumpleaños para un grupo de amigos en la residencia presidencial de Olivos, por lo que el escándalo fue bautizado como “El Olivosgate”.

A la celebración asistieron nueve personas, cinco de las cuales no tenían el permiso correspondiente. El propio presidente Fernández admitió que “Fabiola convocó a una reunión con sus amigos y a un brindis. Me doy cuenta de que no debió hacerse y lamento que haya ocurrido”.

“Debería haber tenido más cuidado de no haberlo hecho”, añadió.

Pablo Musse, a quien no se le permitió visitar a su moribunda hija Solange, por un control policial para hacer cumplir el aislamiento decretado por Fernández mientras la pareja presidencial estaba de fiesta, apenas podía describir sus sentimientos. Solange sufría un cáncer y no pudo recibir la visita de sus familiares en sus últimos días.

“Es un sinvergüenza porque no es otra cosa. En este caso, la Justicia no tiene que ser igual para todos: es quien emitió el DNU [decreto], el que lo incumplió y el que nos mintió. Pero eso es la Justicia, con un poco de dinero se arregla. Y así fue, lo aceptaron”.

“No es una persona común en este caso. Debería ir a juicio, pedir disculpas y no volver a ocupar un cargo público”, dijo Musse.

Analistas políticos de Buenos Aires coincidieron en que el escándalo del Olivosgate podría terminar siendo un tema decisivo para la candidatura de Fernández a la reelección el próximo año.