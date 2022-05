Alcalde paraguayo en estado crítico tras recibir 7 disparos

El gobernador Acevedo no puede confiar en la Policía Nacional

El alcalde de la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero, de 53 años, se encuentra en estado crítico a primera hora del miércoles tras el intento de asesinato que sufrió el martes por la tarde.

El alcalde José Carlos Acevedo fue trasladado al hospital local Viva Vida, donde fue atendido por sus múltiples heridas de bala, muchas de ellas en el cuello, se informó.

El comisario de policía de Amambay, Éver Caballero, dijo que a Acevedo se le había designado un equipo de guardaespaldas, pero el concejal César Lesme indicó que no estaba debidamente custodiado cuando salió de la reunión tras la cual le dispararon.

El liberal Acevedo se presenta a su cuarto mandato como alcalde de la capital de Amambay. Es hermano del fallecido diputado Robert Acevedo y del actual gobernador, Ronald Acevedo.

Según el último informe médico, José Carlos Acevedo se encontraba en estado delicado después de tres horas de operación. Recibió siete disparos, cuatro de ellos en el cuello, más dos en el brazo derecho y uno en el izquierdo. También le afectó una parte del pulmón. Ya le han reanimado una vez, dijeron los médicos. “Todavía está delicado. Ahora vamos a ver la evolución y las consecuencias, una de ellas es el paro cardíaco”, dijo a la prensa el médico tratante David Peña.

Acevedo fue atacado el martes por la tarde frente al Palacio de Justicia de PJC. Según las imágenes de video del ataque, fueron tres los tiradores, mientras que un cuarto miembro del grupo conducía el coche de la huida, que al parecer fue encontrado horas después tras ser incinerado en una carretera local.

“El gobierno nunca dio seguridad a ningún ciudadano”, dijo el gobernador Ronald Acevedo en relación con el ataque a su hermano. “Sólo podemos rezar en este momento, rezar por la vida de mi hermano, nadie me llamó cuando murió mi hija, cuando mataron a mi hija nadie del Gobierno me llamó. No sé para qué está la policía”, añadió. ¿Qué se puede esperar de este Gobierno?“, continuó mientras admitía que no podía confiar en la Policía Nacional.

”Este gobierno no va a hacer nada, ni la policía; ¿para qué está su presencia? Cuando mataron a mi hija no hicieron nada, ahora qué van a hacer, déjense de joder. Necesitamos sangre de cualquier tipo y muchas oraciones”, añadió.