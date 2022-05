Uruguay se prepara para un posible ”ciclón con características poco habituales”, según prevén los meteorólogos

Maldonado y Rocha suspendieron clases.

Aunque los ciclones son poco frecuentes en la zona, el Instituto de Meteorología de Uruguay (Inumet) ha emitido un aviso amarillo ante la posible llegada de un ciclón subtropical al sur del país en algún momento este martes.

La única vez que se registró un fenómeno de este tipo fue hace 15 años, pero no llegó a tocar tierra.

“La depresión atmosférica comienza a profundizarse sobre el sureste del territorio nacional, generando vientos sostenidos entre 50-60 kilómetros por hora, con rachas de 60-80 kilómetros por hora”, dijo el Inumet en un comunicado.

El director de Meteorología y Pronóstico del Inumet, Néstor Santayana, explicó que, si bien en aquella ocasión se notó una actividad meteorológica atípica, nunca hubo riesgo de que afectara a Uruguay. “Es algo muy inusual”, dijo.

#Inumet informa del desarrollo de un ciclón extratropical con posible transición subtropical, que afectará #Uruguay y el sur de #Brasil el mar-17#Raoni el 30/jun/21 fue el último ciclón reportado con estas características (subtropical) en Uruguayhttps://t.co/pzSl8zMDAS pic.twitter.com/Y3hwIYs9hr — Inumet (@MeteorologiaUy) May 13, 2022

“El viento aumentará gradualmente desde el SW hacia el E del país. Esta situación estará acompañada de chubascos. Se continuará monitoreando la situación y se informará en caso de posibles cambios”, agrega el aviso del Inumet.

En ese escenario, las autoridades educativas de los departamentos (provincias) de Maldonado y Rocha suspendieron todas las actividades escolares. Maldonado -donde se encuentra Punta del Este- y Rocha son las zonas más amenazadas, dijo el director nacional de Emergencias, Sergio Rico, en una entrevista televisiva.

El Inumet también sugirió a los habitantes que se mantengan actualizados sobre los pronósticos del tiempo, mientras que el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) ha hecho una serie de recomendaciones para evitar situaciones de riesgo, entre las que se encuentran:

- Evitar las noticias falsas

- Mantener los teléfonos móviles cargados, pero utilizarlos sólo en caso de emergencia para no congestionar las comunicaciones

- En caso de fuertes vientos: retirar los objetos que puedan ser arrastrados por el viento. Refugiarse en la habitación más protegida de la casa y mantener a las mascotas en lugares protegidos.

- En caso de tormenta: no permanecer en espacios abiertos, alejarse de estructuras metálicas, no refugiarse bajo los árboles y desenchufar los electrodomésticos.

- En caso de lluvias intensas: no cruzar carreteras o puentes inundados, y evitar conducir de noche.

Viajar en coche, moto o a caballo no reduce el riesgo de ser arrastrado por las corrientes de agua.