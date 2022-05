Casaca de Maradona se vende a postor de última hora

Ese día hubo dos camisetas; la que tenía Sotheby's era del primer tiempo sin goles, argumenta la familia de Maradona

La camiseta de la selección argentina que usó Diego Maradona contra Inglaterra en la fase final del Mundial de fútbol de México 1986 ha sido subastada este miércoles por 7.142.500 libras esterlinas tras casi diez pujas.

Argentina ganó aquel partido de cuartos de final por 2-1, en su camino del segundo título mundial de su historia. Maradona marcó los dos goles y ambos hicieron historia. El primero fue conocido como el gol de la mano de Dios, en el que empujó el balón con la punta de los dedos en una jugada que sorprendió al portero inglés Peter Shilton y a todo el mundo, seguido del gol del siglo, en el que regateó a toda la defensa inglesa desde detrás de la línea central.

La subasta organizada por Sotheby's terminó el miércoles 4 de mayo con una puja que se volvió muy intensa en los últimos minutos.

Después de dos semanas, sólo había una única puja de 4 millones de libras. A falta de 15 minutos, se hizo una nueva puja por 4,2 millones de libras y las ofertas fueron las siguientes: 4,5 millones; 4,8; 5,0; 5,5; y 6,0. Cuando el sitio web cerró la subasta, apareció una nueva cifra más alta: 7.142.500 libras (8,9 millones de dólares).

El ex jugador inglés Steve Hodge había pedido la camiseta a Maradona y luego la cedió al Museo Nacional de Fútbol de Inglaterra, que ahora ha decidido venderla. Brahm Wachter, de Sotheby's, había previsto que se vendería por 6 millones de libras.

Aunque no se ha revelado el nombre del adjudicatario, se ha confirmado que se trata de alguien de Oriente Medio.

“La camiseta de la Mano de Dios tiene un profundo significado cultural para el mundo del fútbol, para el pueblo de Argentina y el de Inglaterra, y estoy seguro de que el nuevo propietario se sentirá enormemente orgulloso de poseer la camiseta más icónica del mundo”, explicó Hodge.

Sotheby's utilizó diez imágenes para certificar que la camiseta que subastaba era la que llevaba Maradona durante la segunda parte del partido.

Pero la ex esposa de Diego, Claudia Villafañe, y la hija de ambos, Dalma Maradona, afirman tener la camiseta original y dicen que la que tenía Hodge era la del primer tiempo del partido, que finalizó sin goles.

”No tiene forma de demostrar que es la del segundo tiempo. Está mintiendo. Se lo voy a explicar. Él (Hodge) no tiene la camiseta de los dos goles, pero no puede decir eso porque la otra es mucho más valiosa, que es la que no tiene. Hay una del primer tiempo y otra del segundo. Nadie puede demostrar que el cambio existió“, subrayó Dalma Maradona.

Va a ser la palabra de este ex jugador contra la nuestra. En ese partido había dos camisetas, una camiseta muy rara porque no había ninguna camiseta azul. La que tiene este señor es la del primer tiempo, en fin, si la quiere subastar es un pecado. No creo que este jugador necesite el dinero a no ser que quiera subastarla para hacer alguna buena obra. Diego nunca lo hubiera permitido”, añadió Villafañe.